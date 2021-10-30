В Украине могут ужесточить ответственность за подделку covid-документов: до 8 лет тюрьмы

В Украине могут ужесточить наказание за подделку документов о вакцинации от коронавируса. За многократное нарушение — до восьми лет лишения свободы. Соответствующий законопроект депутаты Рады рассмотрят во вторник, 2 ноября, сообщил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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2 ноября на внеочередной сессии депутаты рассмотрят проект закона об ужесточении ответственности за подделку covid-документов.

"Если это многократное нарушение закона по использованию фальсифицированных документов – до восьми лет лишения свободы. Многократное — это два раза и больше. И это что касается людей, которые изготавливают. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается за 50 000 гривень", – сказал Радуцкий.

Законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за подделку COVID-сертификатов, ПЦР-тестов и справок о выздоровлении от коронавируса, комитет Радуцкого поддержал 8 октября.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 3213.

Согласно ей, за использование поддельных документов о прививках против особо опасных инфекционных болезней предусмотрен штраф от 17 000 до 34 000 грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

Для медиков за внесение ложных сведений в медицинскую документацию о прививках – штраф от 34 000 до 68 000 грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

За изготовление и сбыт поддельных документов о прививках – штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет.

По состоянию на 23 октября открыто около 800 уголовных дел о подделке сертификатов.

Радуцкий опасается, что из-за массовой подделки документов о вакцинации страны Евросоюза могут отказаться признавать украинские COVID-сертификаты.

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов и обещает методично доводить их до приговоров.

Вадим Ребрина

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