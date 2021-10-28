Президент созовет Раду на внеочередное заседание во вторник: что в повестке

Во вторник, 2 ноября, президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады. На повестке дня будет проект постановления №6154 о допуске в парламент только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста. Об этом сообщила в Telegram спикер фракции Слуга народа Юлия Палийчук.

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В случае принятия постановления, ограничения коснутся народных депутатов, работников аппарата Рады, помощников и других посетителей, а также СМИ.

Также на заседании рассмотрят законопроекты:

- №6121 по государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

Как объяснил в Facebook глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, некоторые препараты против коронавируса находятся на последних этапах клинических испытаний, но по закону не могут быть зарегистрированы в Украине. Определенное их количество уже завезено посольством США в качестве гуманитарного груза. Законопроект вводит механизм упрощенной регистрации для экстренного лечения коронавируса.

- №5873 об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (законопроект предполагает трансформацию госмедучреждений в государственные некоммерческие предприятия – ред.);

- №5694 об усовершенствовании функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введение электронного удостоверения ветерана;

- №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине".

6 октября 2021-го Радуцкий инициировал принятие постановления о введении COVID-ограничений для посетителей парламента.

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Владислава Михайленко

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