Глава комитета предлагает Раде ограничить доступ в здание парламента для СМИ и депутатов

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий инициирует принятие Верховной Радой постановления о введении COVID-ограничений для посетителей здания парламента, в том числе журналистов и самих депутатов. Об этом в Telegram сообщил депутат Слуги народа Александр Качура.

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Радуцкий предлагает на период действия карантина разрешать допуск в помещения административных зданий Рады при наличии одного из документов:

- документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 (одной или несколькими дозами вакцин);

- отрицательного ПЦР-теста (72 часа) или антиген теста (48 часов);

- справки о выздоровлении от COVID-19 (если человек переболел более чем за шесть месяцев до предъявления документа).

В случае принятия постановления, ограничения коснутся народных депутатов, работников аппарата Рады, помощников и других посетителей, а также СМИ.

Качура опубликовал фото проекта постановления.

Документ открыт для подписания до 16:00 8 октября. По данным LIGA.net, по состоянию на 20:00, под инициативой Радуцкого подписались 22 нардепа.

Сегодня глава Верховной Рады Дмитрий Разумков снял ограничения для работы журналистов в парламенте. В пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 людей; на балконе прессы в зале заседаний – 30 человек, в кулуарах второго этажа – 200 человек. Также, согласно документу, журналисты смогут без ограничений передвигаться кулуарами второго этажа.

Фракция Слуги народа поддержала это решение, но два депутата высказали недовольство в Facebook. В частности, Радуцкий потребовал объяснений от парламента, почему ограничения на доступ журналистов сняли на пике заболеваемости.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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