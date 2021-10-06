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Глава комитета предлагает Раде ограничить доступ в здание парламента для СМИ и депутатов

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 20:34
Глава комитета предлагает Раде ограничить доступ в здание парламента для СМИ и депутатов - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий инициирует принятие Верховной Радой постановления о введении COVID-ограничений для посетителей здания парламента, в том числе журналистов и самих депутатов. Об этом в Telegram сообщил депутат Слуги народа Александр Качура.

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Радуцкий предлагает на период действия карантина разрешать допуск в помещения административных зданий Рады при наличии одного из документов:

- документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 (одной или несколькими дозами вакцин);

- отрицательного ПЦР-теста (72 часа) или антиген теста (48 часов);

- справки о выздоровлении от COVID-19 (если человек переболел более чем за шесть месяцев до предъявления документа).

В случае принятия постановления, ограничения коснутся народных депутатов, работников аппарата Рады, помощников и других посетителей, а также СМИ.

Качура опубликовал фото проекта постановления.

Глава комитета предлагает Раде ограничить доступ в здание парламента для СМИ и депутатов

Глава комитета предлагает Раде ограничить доступ в здание парламента для СМИ и депутатов

Документ открыт для подписания до 16:00 8 октября. По данным LIGA.net, по состоянию на 20:00, под инициативой Радуцкого подписались 22 нардепа.

Глава комитета предлагает Раде ограничить доступ в здание парламента для СМИ и депутатов
  • Сегодня глава Верховной Рады Дмитрий Разумков снял ограничения для работы журналистов в парламенте. В пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 людей; на балконе прессы в зале заседаний – 30 человек, в кулуарах второго этажа – 200 человек. Также, согласно документу, журналисты смогут без ограничений передвигаться кулуарами второго этажа.
  • Фракция Слуги народа поддержала это решение, но два депутата высказали недовольство в Facebook. В частности, Радуцкий потребовал объяснений от парламента, почему ограничения на доступ журналистов сняли на пике заболеваемости. 
Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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