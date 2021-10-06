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Разумков снял ограничения для журналистов в Раде. "Слуги" поддержали, но двое возмутились

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 12:31
Разумков снял ограничения для журналистов в Раде.
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков снял ограничения для работы журналистов в парламенте, сообщила в Facebook его спикер Ольга Туний. Фракция Слуги народа поддержала это решение, о чем сообщила в Telegram спикер Юлия Палийчук, но два депутата высказали недовольство в Facebook.

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"Теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 людей; на балконе прессы в зале заседаний – 30 человек, в кулуарах второго этажа – 200 человек", – говорится в сообщении.

Также, согласно документу, журналисты смогут без ограничений передвигаться кулуарами второго этажа.

Разумков снял ограничения для журналистов в Раде. "Слуги" поддержали, но двое возмутились

Пресс-секретарь СН сообщила, что фракция приветствует решение и считает его своевременным для открытости перед обществом.

Разумков снял ограничения для журналистов в Раде. "Слуги" поддержали, но двое возмутились

Однако в комментариях распоряжение раскритиковали два нардепа от СН. Александр Мариковский напомнил о вспышке эпидемии коронавируса. А Анатолий Костюх спросил, почему решение принято только сейчас и не сняты ограничения для помощников нардепов.

Разумков снял ограничения для журналистов в Раде. "Слуги" поддержали, но двое возмутились

Разумков снял ограничения для журналистов в Раде. "Слуги" поддержали, но двое возмутились

Читайте также: Разумков заявил, что обратится в суд, если его попытаются лишить мандата

Владислава Михайленко
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верховная рада Слуга народа кулуары сми журналист Дмитрий Разумков Анатолий Костюх Александр Мариковский
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