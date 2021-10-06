Разумков снял ограничения для журналистов в Раде. "Слуги" поддержали, но двое возмутились
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков снял ограничения для работы журналистов в парламенте, сообщила в Facebook его спикер Ольга Туний. Фракция Слуги народа поддержала это решение, о чем сообщила в Telegram спикер Юлия Палийчук, но два депутата высказали недовольство в Facebook.
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"Теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 людей; на балконе прессы в зале заседаний – 30 человек, в кулуарах второго этажа – 200 человек", – говорится в сообщении.
Также, согласно документу, журналисты смогут без ограничений передвигаться кулуарами второго этажа.
Пресс-секретарь СН сообщила, что фракция приветствует решение и считает его своевременным для открытости перед обществом.
Однако в комментариях распоряжение раскритиковали два нардепа от СН. Александр Мариковский напомнил о вспышке эпидемии коронавируса. А Анатолий Костюх спросил, почему решение принято только сейчас и не сняты ограничения для помощников нардепов.
- Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
- 30 сентября глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
- Вчера Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на четверг, 7 октября.
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