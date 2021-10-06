Разумков снял ограничения для журналистов в Раде. "Слуги" поддержали, но двое возмутились

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков снял ограничения для работы журналистов в парламенте, сообщила в Facebook его спикер Ольга Туний. Фракция Слуги народа поддержала это решение, о чем сообщила в Telegram спикер Юлия Палийчук, но два депутата высказали недовольство в Facebook.

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"Теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 людей; на балконе прессы в зале заседаний – 30 человек, в кулуарах второго этажа – 200 человек", – говорится в сообщении.

Также, согласно документу, журналисты смогут без ограничений передвигаться кулуарами второго этажа.

Пресс-секретарь СН сообщила, что фракция приветствует решение и считает его своевременным для открытости перед обществом.

Однако в комментариях распоряжение раскритиковали два нардепа от СН. Александр Мариковский напомнил о вспышке эпидемии коронавируса. А Анатолий Костюх спросил, почему решение принято только сейчас и не сняты ограничения для помощников нардепов.

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Владислава Михайленко

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