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Расширен список профессий с обязательной вакцинацией против COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 09:42
Расширен список профессий с обязательной вакцинацией против COVID-19 - Фото
Вакцинация от коронавируса в Украине (фото - Sergey Dolzhenko, EPA)

Минздрав расширил список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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 Обязательной вакцинации теперь подлежат сотрудники:

- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

- учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

– предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Список таких предприятий можно посмотреть в постановлении Кабмина от 4 марта 2015 года №83.

В Минздраве отметили, что работники указанных учреждений обязаны вакцинироваться до 9 декабря. Те, кто этого не сделают, отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Обязательной вакцинации не подлежат лишь те, у кого есть абсолютные противопоказания к прививке.

Читайте также: Коронавирус. За неделю вакцинировали 1,6 млн человек, две дозы получили уже под 8 млн

Марк Сировой
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вакцинация вакцина профессии коронавирус COVID-19
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