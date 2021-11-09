Расширен список профессий с обязательной вакцинацией против COVID-19

Минздрав расширил список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Обязательной вакцинации теперь подлежат сотрудники:

- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

- учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

– предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Список таких предприятий можно посмотреть в постановлении Кабмина от 4 марта 2015 года №83.

В Минздраве отметили, что работники указанных учреждений обязаны вакцинироваться до 9 декабря. Те, кто этого не сделают, отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Обязательной вакцинации не подлежат лишь те, у кого есть абсолютные противопоказания к прививке.

Со вчерашнего дня невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы.

Невакцинированные сотрудники должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты, также на период отстранения им не будут оплачиваться больничные.

В Минздраве объяснили процедуру отстранения от работы невакцинированных работников.

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Марк Сировой

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