Расширен список профессий с обязательной вакцинацией против COVID-19
Минздрав расширил список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Обязательной вакцинации теперь подлежат сотрудники:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
– предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Список таких предприятий можно посмотреть в постановлении Кабмина от 4 марта 2015 года №83.
В Минздраве отметили, что работники указанных учреждений обязаны вакцинироваться до 9 декабря. Те, кто этого не сделают, отстранят от работы без сохранения зарплаты.
Обязательной вакцинации не подлежат лишь те, у кого есть абсолютные противопоказания к прививке.
- Со вчерашнего дня невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы.
- Невакцинированные сотрудники должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты, также на период отстранения им не будут оплачиваться больничные.
- В Минздраве объяснили процедуру отстранения от работы невакцинированных работников.
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