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Коронавирус. За сутки выявили 24 000 новых случаев, 750 человек умерли

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 08:17
Коронавирус. За сутки выявили 24 000 новых случаев, 750 человек умерли - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 11 ноября, в Украине выявили 24 058 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 24 747), 750 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 652). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения. 

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Среди заболевших – 1616 детей и 468 медиков. Госпитализированы 4318 человек (сутками ранее – 4778), выздоровел 21 941 пациент (днем ранее –  18 896).

Официально за 11 ноября сделаны 128 108 тестов на коронавирус (140 505 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 3 179 577 заболевших, 2 594 679 пациентов выздоровели, 75 607 человек умерли. Проведено более 15 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областях:

Днепропетровская область – 1867 заболевших за сутки;
Одесская – 1816;
Киев – 1802;
Донецкая – 1348;
Полтавская – 1257;
Львовская – 1154;
Запорожская – 1111;
Хмельницкая – 1090;
Харьковская – 1042;
Ровенская – 1012;
Винницкая – 1000;
Николаевская – 972;
Киевская – 970;
Сумская – 927;
Ивано-Франковская – 890;
Черкасская – 822;
Черниговская – 797;
Житомирская – 737;
Волынская – 719;
Тернопольская – 659;
Херсонская – 584;
Закарпатская – 526;
Луганская – 436;
Черновицкая – 351;
Кировоградская – 169.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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