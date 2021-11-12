Коронавирус. За сутки выявили 24 000 новых случаев, 750 человек умерли

Вчера, 11 ноября, в Украине выявили 24 058 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 24 747), 750 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 652). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1616 детей и 468 медиков. Госпитализированы 4318 человек (сутками ранее – 4778), выздоровел 21 941 пациент (днем ранее – 18 896).

Официально за 11 ноября сделаны 128 108 тестов на коронавирус (140 505 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 3 179 577 заболевших, 2 594 679 пациентов выздоровели, 75 607 человек умерли. Проведено более 15 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областях:

Днепропетровская область – 1867 заболевших за сутки;

Одесская – 1816;

Киев – 1802;

Донецкая – 1348;

Полтавская – 1257;

Львовская – 1154;

Запорожская – 1111;

Хмельницкая – 1090;

Харьковская – 1042;

Ровенская – 1012;

Винницкая – 1000;

Николаевская – 972;

Киевская – 970;

Сумская – 927;

Ивано-Франковская – 890;

Черкасская – 822;

Черниговская – 797;

Житомирская – 737;

Волынская – 719;

Тернопольская – 659;

Херсонская – 584;

Закарпатская – 526;

Луганская – 436;

Черновицкая – 351;

Кировоградская – 169.

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Денис Юдин

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