Коронавирус. За сутки выявили 24 000 новых случаев, 750 человек умерли
Вчера, 11 ноября, в Украине выявили 24 058 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 24 747), 750 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 652). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 1616 детей и 468 медиков. Госпитализированы 4318 человек (сутками ранее – 4778), выздоровел 21 941 пациент (днем ранее – 18 896).
Официально за 11 ноября сделаны 128 108 тестов на коронавирус (140 505 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 3 179 577 заболевших, 2 594 679 пациентов выздоровели, 75 607 человек умерли. Проведено более 15 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областях:
Днепропетровская область – 1867 заболевших за сутки;
Одесская – 1816;
Киев – 1802;
Донецкая – 1348;
Полтавская – 1257;
Львовская – 1154;
Запорожская – 1111;
Хмельницкая – 1090;
Харьковская – 1042;
Ровенская – 1012;
Винницкая – 1000;
Николаевская – 972;
Киевская – 970;
Сумская – 927;
Ивано-Франковская – 890;
Черкасская – 822;
Черниговская – 797;
Житомирская – 737;
Волынская – 719;
Тернопольская – 659;
Херсонская – 584;
Закарпатская – 526;
Луганская – 436;
Черновицкая – 351;
Кировоградская – 169.
- 16 областей и Киев находятся в красной зоне карантина, завтра ее пополнит и Черкасская область. По данным Минздрава, в трех областях красной зоны стабилизируется ситуация с COVID-19, но в нее могут перейти Харьковская и Винницкая области.
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