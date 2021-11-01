Первыми вошли в красную зону. Ситуация с COVID-19 стабилизируется в трех областях – Ляшко

В регионах, которые одними из первых попали в красную зону, стабилизировалась динамика прироста новых случаев коронавируса. Речь идет о Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Об этом сообщил на совещании правительства министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Кабмина.

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"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одними из первых вошли в красную зону. В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", – сообщил Ляшко.

Также он отметил, что на прошлой неделе возобновили работу два завода по производству кислорода. За счет этого в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода. По данным МОЗ, в последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому ведомство работает над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.

Профильным министерствам поручили организовать координацию закупки кислородных станций, правительство выделило на это дополнительно 400 млн грн.

По информации Минздрава, за прошедшую неделю в Украине выявлено 152 000 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 93,5% зараженных не были вакцинированы. За прошлую неделю в больницу попали 34 000 украинцев, 93,2% пациентов — не привиты против COVID-19.

Украинцы начали массово вакцинироваться на фоне введения красных зон карантина, в которых ограничения действуют на людей без COVID-19 сертификата или негативного теста на коронавирус. За неделю в Украине вакцинировали больше людей, чем за весь июнь.

На сегодня в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. За прошедшие сутки в Украине выявили более 14 000 заболевших коронавирусом.

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Оксана Житнюк

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