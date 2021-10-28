Радуцкий о нехватке кислорода для пациентов с COVID-19: Есть подозрения, что это диверсия

Украинские правоохранители проверяют версию о диверсии в связи с дефицитом кислорода для инфицированных коронавирусом – два крупнейших кислородных завода решили провести техническую профилактику в пик эпидемии. Об этом сказал нардеп от Слуги народа, глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире Украина 24.

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"Сегодня уже и Служба безопасности Украины, и силовые структуры занимаются этим вопросом – есть подозрения, что это может быть диверсия", – сказал Радуцкий.

По его словам, два мощнейших кислородных завода Украины именно на прогнозируемый пик эпидемии стали на техническую профилактику. На просьбу правительства перенести профилактику на заводах ответили, что это невозможно. Он уточнил, что 2 ноября они возобновят работу, а до этого времени Украина будет получать кислород от Польши (уже получено 160 тонн) и Венгрии, с которыми у Минздрава есть соответствующие договоренности. Также решается вопрос об использовании в больницах технического кислорода украинских заводов.

Нардеп отметил, что по ситуации в Одессе "уже разобрались" – там якобы была политическая составляющая, и кислород на самом деле был.

"Даже если не было кислорода в баллонах, то там были концентраторы", – объяснил он, добавив, что это "очень непростая ситуация", этим занимаются правоохранители и местная облгосадминистрация.

На всю страну, по словам Радуцкого, на данный момент нужно 344 тонны кислорода в сутки. Из-за распространения штамма дельта в Украине количество кислородозависимых пациентов увеличилось на 10-15%.

21 октября главный санврач Игорь Кузин сообщил, что Украине прекратили работу два основных производителя кислорода, Министерство здравоохранения в срочном порядке ищет альтернативные источники поставок кислорода.

Проблемы с кислородом в COVID-больницах возникли в Харькове, Чернигове, Одессе.

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Оксана Житнюк

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