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Черкасскую область хотят перевести в красную зону, Харьковская и Винницкая – в зоне риска

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 11:00
Черкасскую область хотят перевести в красную зону, Харьковская и Винницкая – в зоне риска - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Черкасскую область могут перевести в красную зону эпидемической опасности. В зоне риска также находятся Харьковская и Винницкая области. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября.

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Минздрав обратился в Кабмин с представлением о созыве комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения вопроса переведения Черкасской области в красную зону. Также, по его словам, в зоне риска находятся Винницкая и Харьковская области.

Сейчас в 17 регионах Украины установлен красный уровень эпидемической опасности, Черкасская область может стать 18-м.

За прошедшие сутки, 8 ноября, в Черкасской области подтвердилось 813 новых случаев заражения коронавирусом, а днем ранее – 243.

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Черкасскую область хотят перевести в красную зону, Харьковская и Винницкая – в зоне риска

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Оксана Житнюк
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Виктор Ляшко МОЗ черкасская область карантин коронавирус COVID-19 красная зона
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