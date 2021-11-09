Черкасскую область хотят перевести в красную зону, Харьковская и Винницкая – в зоне риска
Черкасскую область могут перевести в красную зону эпидемической опасности. В зоне риска также находятся Харьковская и Винницкая области. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября.
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Минздрав обратился в Кабмин с представлением о созыве комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения вопроса переведения Черкасской области в красную зону. Также, по его словам, в зоне риска находятся Винницкая и Харьковская области.
Сейчас в 17 регионах Украины установлен красный уровень эпидемической опасности, Черкасская область может стать 18-м.
За прошедшие сутки, 8 ноября, в Черкасской области подтвердилось 813 новых случаев заражения коронавирусом, а днем ранее – 243.
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- Сейчас красная зона карантина действует в Киеве и 16 областях, в трех областях ситуация стабилизируется. Ограничения не распространяются на людей с зелеными COVID-сертификатами. Столичные власти прогнозируют, что красная зона карантина будет действовать в Киеве как минимум месяц.
- За неделю в Украине вакцинировали от COVID-19 более 1,6 млн человек. Две дозы уже получили под 8 млн жителей Украины.
- Со вчерашнего дня невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы.
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