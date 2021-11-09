Черкасскую область хотят перевести в красную зону, Харьковская и Винницкая – в зоне риска

Черкасскую область могут перевести в красную зону эпидемической опасности. В зоне риска также находятся Харьковская и Винницкая области. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Минздрав обратился в Кабмин с представлением о созыве комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения вопроса переведения Черкасской области в красную зону. Также, по его словам, в зоне риска находятся Винницкая и Харьковская области.

Сейчас в 17 регионах Украины установлен красный уровень эпидемической опасности, Черкасская область может стать 18-м.

За прошедшие сутки, 8 ноября, в Черкасской области подтвердилось 813 новых случаев заражения коронавирусом, а днем ранее – 243.

Нажмите, чтобы увеличить:

Читайте также: "Статистикой сознательно манипулируют". Ляшко рассказал, как жонглируют COVID-данными

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.