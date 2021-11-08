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"Статистикой сознательно манипулируют". Ляшко рассказал, как жонглируют COVID-данными

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 12:10
Виктор Ляшко (Скриншот: Украина 24/Youtube)

Статистикой по заболеваемости коронавирусом в Украине сознательно манипулируют политики и эксперты. Об этом завил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга.

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Министр подчеркнул, что эксперты и политики сознательно манипулируют статистикой, чтобы привлечь внимание и для "систематической дискредитации кампании по вакцинации".

"Уверен, что вы не раз слышали цифры о том, что страны, которые вакцинировали уже более 80% населения имеют волны заболеваемости более страшные, чем за период, когда не было вакцин", – сказал Ляшко, отметив, что в этих "новостях" часто не говорят о незаметных "но".

Министр уточнил, что для подмены понятий часто "сравнивают несравнимое", "игнорируют" естественное развитие эпидемии и используют данные в абсолютных цифрах или за короткие промежутки времени.

Ляшко назвал манипуляцией утверждения о неэффективности вакцинации на фоне высокой смертности от СOVID-19 в Украине. 

Он привел в пример Великобританию, где вакцинировано 67% населения. Там при таком же количестве новых случаев смертность в десять раз ниже, чем в Украине. Также он добавил, что Бельгия имеет самый низкий процент летальности в Европе благодаря вакцинации. По данным агрегатора данных Our world in Data, в Бельгии 74% привитых двумя дозами вакцины.

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Елизавета Кумбер
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Виктор Ляшко минздрав вакцинация статистика коронавирус COVID-19﻿
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