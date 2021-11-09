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COVID-19. В Украине рекорд смертности и под 19 000 заболевших за сутки

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 08:23
COVID-19. В Украине рекорд смертности и под 19 000 заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 8 ноября, в Украине выявили 18 988 заболевших COVID-19 (днем ранее – 13 068), больше всего новых заразившихся коронавирусом – в Днепропетровской (2024), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и в Киеве (1204). Об этом говорится в данных Минздрава.

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За сутки в Украине умерли рекордные 833 инфицированных (днем ранее – 473), выздоровели – 16 609 (8200), были госпитализированы – 2967 (3532).

По всей стране сделали 127 461 тест на коронавирус (63 858). Методом ПЦР – 53 555 (29 497), ИФА – 14 861 (6547), экспресс-тестов на антиген – 59 045 (27 814).

На утро 9 ноября в Украине зафиксировали 3 107 489 заболевших за все время эпидемии COVID-19, умерли 73 390 пациентов, выздоровели – 2 537 565.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1204 (сутками ранее – 606);
Винницкая область – 547 (349);
Волынская – 570 (417);
Днепропетровская – 2042 (1032);
Донецкая – 832 (483);
Житомирская – 240 (718);
Закарпатская – 241 (211);
Запорожская – 1021 (713);
Ивано-Франковская – 322 (363);
Киевская – 905 (425);
Кировоградская – 67 (99);
Луганская – 530 (50);
Львовская – 1352 (827);
Николаевская – 987 (812);
Одесская – 1516 (1558);
Полтавская – 1182 (240);
Ровенская – 818 (285);
Сумская – 522 (315);
Тернопольская – 386 (354);
Харьковская – 1314 (1179);
Херсонская – 262 (383);
Хмельницкая – 439 (660);
Черкасская – 813 (243);
Черновицкая – 453 (361);
Черниговская – 423 (385).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев рекорд смертность заболеваемость COVID-19 коронавирус области
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