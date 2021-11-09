COVID-19. В Украине рекорд смертности и под 19 000 заболевших за сутки

За прошедшие сутки, 8 ноября, в Украине выявили 18 988 заболевших COVID-19 (днем ранее – 13 068), больше всего новых заразившихся коронавирусом – в Днепропетровской (2024), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и в Киеве (1204). Об этом говорится в данных Минздрава.

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За сутки в Украине умерли рекордные 833 инфицированных (днем ранее – 473), выздоровели – 16 609 (8200), были госпитализированы – 2967 (3532).

По всей стране сделали 127 461 тест на коронавирус (63 858). Методом ПЦР – 53 555 (29 497), ИФА – 14 861 (6547), экспресс-тестов на антиген – 59 045 (27 814).

На утро 9 ноября в Украине зафиксировали 3 107 489 заболевших за все время эпидемии COVID-19, умерли 73 390 пациентов, выздоровели – 2 537 565.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1204 (сутками ранее – 606);

Винницкая область – 547 (349);

Волынская – 570 (417);

Днепропетровская – 2042 (1032);

Донецкая – 832 (483);

Житомирская – 240 (718);

Закарпатская – 241 (211);

Запорожская – 1021 (713);

Ивано-Франковская – 322 (363);

Киевская – 905 (425);

Кировоградская – 67 (99);

Луганская – 530 (50);

Львовская – 1352 (827);

Николаевская – 987 (812);

Одесская – 1516 (1558);

Полтавская – 1182 (240);

Ровенская – 818 (285);

Сумская – 522 (315);

Тернопольская – 386 (354);

Харьковская – 1314 (1179);

Херсонская – 262 (383);

Хмельницкая – 439 (660);

Черкасская – 813 (243);

Черновицкая – 453 (361);

Черниговская – 423 (385).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой

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