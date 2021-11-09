COVID-19. В Украине рекорд смертности и под 19 000 заболевших за сутки
За прошедшие сутки, 8 ноября, в Украине выявили 18 988 заболевших COVID-19 (днем ранее – 13 068), больше всего новых заразившихся коронавирусом – в Днепропетровской (2024), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и в Киеве (1204). Об этом говорится в данных Минздрава.
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За сутки в Украине умерли рекордные 833 инфицированных (днем ранее – 473), выздоровели – 16 609 (8200), были госпитализированы – 2967 (3532).
По всей стране сделали 127 461 тест на коронавирус (63 858). Методом ПЦР – 53 555 (29 497), ИФА – 14 861 (6547), экспресс-тестов на антиген – 59 045 (27 814).
На утро 9 ноября в Украине зафиксировали 3 107 489 заболевших за все время эпидемии COVID-19, умерли 73 390 пациентов, выздоровели – 2 537 565.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1204 (сутками ранее – 606);
Винницкая область – 547 (349);
Волынская – 570 (417);
Днепропетровская – 2042 (1032);
Донецкая – 832 (483);
Житомирская – 240 (718);
Закарпатская – 241 (211);
Запорожская – 1021 (713);
Ивано-Франковская – 322 (363);
Киевская – 905 (425);
Кировоградская – 67 (99);
Луганская – 530 (50);
Львовская – 1352 (827);
Николаевская – 987 (812);
Одесская – 1516 (1558);
Полтавская – 1182 (240);
Ровенская – 818 (285);
Сумская – 522 (315);
Тернопольская – 386 (354);
Харьковская – 1314 (1179);
Херсонская – 262 (383);
Хмельницкая – 439 (660);
Черкасская – 813 (243);
Черновицкая – 453 (361);
Черниговская – 423 (385).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.
- Красная зона карантина действует в Киеве и 16 областях, в трех областях ситуация стабилизируется. Ограничения не распространяются на людей с зелеными COVID-сертификатами. Столичные власти прогнозируют, что красная зона карантина будет действовать в Киеве как минимум месяц.
- За неделю в Украине вакцинировали от COVID-19 более 1,6 млн человек. Две дозы уже получили под 8 млн жителей Украины.
- Со вчерашнего дня невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко настаивает: вакцинация спасает одну жизнь в Украине каждые шесть минут, а антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях.
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