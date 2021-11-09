Коронавирус. Украина сравнялась с США по суточной смертности
Украина сравнялась с США по суточной смертности от коронавируса, хотя официальная заболеваемость в ней в четыре раза ниже. Украина вышла на второе место в мире по суточной смертности, говорится в данных Worldometers.
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Вчера Украина объявила о 473 умерших пациентах с COVID-19 при 13 068 выявленных заболевших за 7 ноября. В США был 471 летальный исход и 54 004 инфицированных за сутки.
По данным агрегатора Our World in Data, в Украине хотя бы одной дозой вакцинированы от коронавируса 26% населения, двумя – 18%. В США хотя бы одну дозу получили 66% населения, две – 40%.
Украина занимает второе место в мире по суточной смертности, больше летальных исходов зафиксировали лишь в России – 1190.
- Осенью в Украине ускорились темпы вакцинации от коронавируса, за прошлую неделю сделали более 1,6 млн прививок.
- На людей без зеленых COVID-сертификатов действуют ограничения красной зоны карантина и ограничения на межобластные поездки. Кроме того, таким людям запрещен проезд в киевском общественном транспорте. С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников.
- На прошлой неделе в Украине был рекорд по заболеваемости коронавирусом, а также рекорд смертности. В Минздраве заявили, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю не были вакцинированы.
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