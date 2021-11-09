Коронавирус. Украина сравнялась с США по суточной смертности

Украина сравнялась с США по суточной смертности от коронавируса, хотя официальная заболеваемость в ней в четыре раза ниже. Украина вышла на второе место в мире по суточной смертности, говорится в данных Worldometers.

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Вчера Украина объявила о 473 умерших пациентах с COVID-19 при 13 068 выявленных заболевших за 7 ноября. В США был 471 летальный исход и 54 004 инфицированных за сутки.

По данным агрегатора Our World in Data, в Украине хотя бы одной дозой вакцинированы от коронавируса 26% населения, двумя – 18%. В США хотя бы одну дозу получили 66% населения, две – 40%.

Украина занимает второе место в мире по суточной смертности, больше летальных исходов зафиксировали лишь в России – 1190.

На прошлой неделе в Украине был рекорд по заболеваемости коронавирусом, а также рекорд смертности. В Минздраве заявили, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю не были вакцинированы.

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Марк Сировой

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