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Коронавирус. В Украине 13 000 новых заболевших, больше всего – в Одесской области

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине 13 000 новых заболевших, больше всего – в Одесской области - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Вчера, 7 ноября, в Украине выявили 13 068 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 17 419), 473 пациента с COVID-19 умерли (сутками ранее – 449). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения. 

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Среди заболевших – 790 детей и 145 медиков. Госпитализированы 3532 человека (сутками ранее – 5652), выздоровели 8200 пациентов (днем ранее – 8520).

Официально за 7 ноября сделаны 63 858 тестов на коронавирус (96 600 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 3 088 501 заболевший, 2 520 956 пациентов выздоровели, 72 557 человек умерли. Проведено более 14,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях:

Одесская область – 1558 заболевших за сутки;
Харьковская – 1179;
Днепропетровская – 1032;
Львовская – 827;
Николаевская – 812;
Житомирская – 718;
Запорожская – 713;
Хмельницкая – 660;
Киев – 606;
Донецкая – 483;
Киевская – 425;
Волынская – 417;
Черниговская – 385;
Херсонская – 383;
Ивано-Франковская – 363;
Черновицкая – 361;
Тернопольская – 354;
Винницкая – 349;
Сумская – 315;
Ровенская – 285;
Черкасская – 243;
Полтавская – 240;
Закарпатская – 211;
Кировоградская – 99;
Луганская – 50.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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