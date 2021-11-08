Коронавирус. В Украине 13 000 новых заболевших, больше всего – в Одесской области

Вчера, 7 ноября, в Украине выявили 13 068 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 17 419), 473 пациента с COVID-19 умерли (сутками ранее – 449). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 790 детей и 145 медиков. Госпитализированы 3532 человека (сутками ранее – 5652), выздоровели 8200 пациентов (днем ранее – 8520).

Официально за 7 ноября сделаны 63 858 тестов на коронавирус (96 600 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 3 088 501 заболевший, 2 520 956 пациентов выздоровели, 72 557 человек умерли. Проведено более 14,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях:

Одесская область – 1558 заболевших за сутки;

Харьковская – 1179;

Днепропетровская – 1032;

Львовская – 827;

Николаевская – 812;

Житомирская – 718;

Запорожская – 713;

Хмельницкая – 660;

Киев – 606;

Донецкая – 483;

Киевская – 425;

Волынская – 417;

Черниговская – 385;

Херсонская – 383;

Ивано-Франковская – 363;

Черновицкая – 361;

Тернопольская – 354;

Винницкая – 349;

Сумская – 315;

Ровенская – 285;

Черкасская – 243;

Полтавская – 240;

Закарпатская – 211;

Кировоградская – 99;

Луганская – 50.

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Денис Юдин

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