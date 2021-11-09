В Черкасской области вводят красную зону карантина

В Черкасской области вводят карантин красной зоны из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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Карантин красной зоны в Черкасской области начнет действовать с пятницы, 12 ноября. За прошедшие сутки в Черкасской области выявили 813 новых больных коронавирусом, по всей Украине – под 19 000.

В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.

На прошлой неделе в Украине был рекорд по заболеваемости коронавирусом, вчера – рекорд смертности.

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Марк Сировой

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