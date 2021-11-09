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В Черкасской области вводят красную зону карантина

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 14:48
В Черкасской области вводят красную зону карантина - Фото
Черкассы (скриншот видео Сергій Іванченко, YouTube)

В Черкасской области вводят карантин красной зоны из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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Карантин красной зоны в Черкасской области начнет действовать с пятницы, 12 ноября. За прошедшие сутки в Черкасской области выявили 813 новых больных коронавирусом, по всей Украине – под 19 000.

В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.

Коронавирус. Волынская область переходит в красную зону карантина

В Черкасской области вводят красную зону карантина

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Марк Сировой
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коронавирус красная зона Черкассы черкасская область карантин COVID-19
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