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Официально. ЕС исключил Украину из зеленого списка стран для путешествий

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 12:44
Официально. ЕС исключил Украину из зеленого списка стран для путешествий - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Европейский Союз официально исключил Украину из списка зеленых стран для путешествий в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Вместе с Украиной из зеленого списка исключили Сингапур. Сейчас в нем остаются 18 стран. Список пересматривается каждые две недели и изменяется в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что исключение Украины из зеленого списка не будет означать тотального закрытия границ стран ЕС для украинцев.

По его словам, решение Совета ЕС является рекомендацией, а финальное слово будет за каждой отдельной страной. Кулеба заверял: МИД активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.

Марк Сировой
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ЕС туризм путешествия коронавирус COVID-19 зеленый список зеленая зона
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