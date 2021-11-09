Официально. ЕС исключил Украину из зеленого списка стран для путешествий

Европейский Союз официально исключил Украину из списка зеленых стран для путешествий в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Вместе с Украиной из зеленого списка исключили Сингапур. Сейчас в нем остаются 18 стран. Список пересматривается каждые две недели и изменяется в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что исключение Украины из зеленого списка не будет означать тотального закрытия границ стран ЕС для украинцев.

По его словам, решение Совета ЕС является рекомендацией, а финальное слово будет за каждой отдельной страной. Кулеба заверял: МИД активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.

Марк Сировой

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