Украина, похоже, прошла пик волны COVID-19. Киев только приближается – НАН

Украина, скорее всего, прошла пик осенней волны коронавируса, но Киев только к ней приближается. Об этом говорится в анализе эпидемии COVID-19 от Национальной академии наук.

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"В последние две недели, скорее всего, был пройден пик по количеству новых заболеваний. Об этом свидетельствует динамика количества положительных ПЦР-тестов, которая демонстрирует снижение на 15% за последние 10 дней", – пишут ученые.

В НАН ожидают, что заболеваемость коронавирусом начнет снижаться в течение недели. В то же время ученые отмечают: пик смертности и занятости больниц еще не пройден. В течение недели ожидается рост смертности.

Также в НАН говорят, что динамика позитивных ПЦР-тестов и новых выявленных заболевших свидетельствует о приближении Киева к пиковому периоду.

В целом ученые прогнозируют, что в течение недели 10-16 ноября за сутки будет в среднем от 20 989 до 22 482 заболевших.

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Марк Сировой

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