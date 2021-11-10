COVID-19. За сутки более 800 умерших и 23 000 заболевших: лидируют четыре области и Киев

За сутки 9 ноября в Украине зафиксировали 23 283 заболевших коронавирусом (днем ранее – 18 988). Больше всего новых пациентов с COVID-19 в Днепропетровской области (1792), Киеве (1740), Харьковской (1719), Полтавской (1591) и Одесской (1572) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 816 инфицированных (днем ранее – рекордные 833), выздоровели – 16 277 (16 609), были госпитализированы – 5696 (2967).

Официально сделали 146 589 тестов на коронавирус (127 461). Методом ПЦР – 69 627 (53 555), ИФА – 19 681 (14 861), экспресс-тестов на антиген – 57 281 (59 045).

На утро 10 ноября в Украине выявили 3 130 772 заболевших за все время эпидемии, умерли 74 206 инфицированных, выздоровели – 2 553 842.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1740 заболевших COVID-19 за сутки (сутками ранее – 1204);

Винницкая область – 673 (547);

Волынская – 720 (570);

Днепропетровская – 1792 (2042);

Донецкая – 1210 (832);

Житомирская – 631 (240);

Закарпатская – 403 (241);

Запорожская – 1123 (1021);

Ивано-Франковская – 694 (322);

Киевская – 1016 (905);

Кировоградская – 113 (67);

Луганская – 606 (530);

Львовская – 1021 (1352);

Николаевская – 1067 (987);

Одесская – 1572 (1516);

Полтавская – 1591 (1182);

Ровенская – 1037 (818);

Сумская – 867 (522);

Тернопольская – 482 (386);

Харьковская – 1719 (1314);

Херсонская – 521 (262);

Хмельницкая – 1141 (439);

Черкасская – 800 (813);

Черновицкая – 387 (453);

Черниговская – 357 (423).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой

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