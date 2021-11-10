COVID-19. За сутки более 800 умерших и 23 000 заболевших: лидируют четыре области и Киев
За сутки 9 ноября в Украине зафиксировали 23 283 заболевших коронавирусом (днем ранее – 18 988). Больше всего новых пациентов с COVID-19 в Днепропетровской области (1792), Киеве (1740), Харьковской (1719), Полтавской (1591) и Одесской (1572) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 816 инфицированных (днем ранее – рекордные 833), выздоровели – 16 277 (16 609), были госпитализированы – 5696 (2967).
Официально сделали 146 589 тестов на коронавирус (127 461). Методом ПЦР – 69 627 (53 555), ИФА – 19 681 (14 861), экспресс-тестов на антиген – 57 281 (59 045).
На утро 10 ноября в Украине выявили 3 130 772 заболевших за все время эпидемии, умерли 74 206 инфицированных, выздоровели – 2 553 842.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1740 заболевших COVID-19 за сутки (сутками ранее – 1204);
Винницкая область – 673 (547);
Волынская – 720 (570);
Днепропетровская – 1792 (2042);
Донецкая – 1210 (832);
Житомирская – 631 (240);
Закарпатская – 403 (241);
Запорожская – 1123 (1021);
Ивано-Франковская – 694 (322);
Киевская – 1016 (905);
Кировоградская – 113 (67);
Луганская – 606 (530);
Львовская – 1021 (1352);
Николаевская – 1067 (987);
Одесская – 1572 (1516);
Полтавская – 1591 (1182);
Ровенская – 1037 (818);
Сумская – 867 (522);
Тернопольская – 482 (386);
Харьковская – 1719 (1314);
Херсонская – 521 (262);
Хмельницкая – 1141 (439);
Черкасская – 800 (813);
Черновицкая – 387 (453);
Черниговская – 357 (423).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.
- Вчера Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса. Сотрудники трех сфер обязаны привиться до 9 декабря или будут отстранены от работы.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 16 областей. С пятницы в красную зону перейдет и Черкасская область. Ситуация стабилизируется в трех областях красной зоны, но ее могут пополнить Харьковская и Винницкая области.
- Вчера ЕС исключил Украину из зеленого списка для путешествий. В МИД заверяют, что это не приведет к тотальному закрытию границ, Кипр первым из стран ЕС оставил открытым въезд для украинцев.
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