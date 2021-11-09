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В Украине выбросили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca: вышел срок годности

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 16:35
В Украине выбросили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca: вышел срок годности - Фото
Вакцина AstraZeneca (Скриншот из видео CBS News)

В конце октября Минздрав утилизировал 500 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, у которых закончился срок годности. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос LIGA.net.

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В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 ноября в Украине оставалось около 500 000 доз вакцин AstraZeneca, срок годности которых заканчивался 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации.

Минздрав добавил – точное количество просроченных доз будет известно после пересчета препаратов в регионе.

В настоящее время в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. Минздрав пишет, что они будут использоваться для вакцинации в качестве первой и второй дозы.

  • 5 ноября сообщалось, что во Львовской области закончился срок годности у около 40 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.
  • На этой неделе в Украину привезут еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer.
  • С 8 ноября педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работники местных государственных администраций должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. В случае отказа от прививки, их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Читайте также: AstraZeneca, Moderna и Pfizer: МОЗ объяснил, по какой схеме можно комбинировать вакцины

Елизавета Кумбер
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минздрав вакцинация вакцина коронавірус AstraZeneca   COVID-19
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