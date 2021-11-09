До конца недели в Украину привезут еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer – Ляшко
На этой неделе в Украину привезут еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.
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Глава МОЗ сообщил, что во вторник-среду, 9-10 ноября, завезут 1 млн доз, и еще 1,5 млн – до конца недели.
"Вакцины более чем достаточно, чтобы делать прививки и защититься", – сказал министр.
Он также сообщил, что с начала кампании по вакцинации Украина получила почти 31 млн доз вакцины. На этих выходных в страну завезли 3 млн доз вакцины Moderna и 1,4 млн доз Pfizer.
Ляшко подчеркнул, что на сегодняшний день 95-97% случаев госпитализации – это невакцинированные пациенты, потому призвал украинцев привиться против COVID-19.
- За неделю в Украине вакцинировали от COVID-19 более 1,6 млн человек. Две дозы уже получили под 8 млн жителей Украины.
- Со вчерашнего дня невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко настаивает: вакцинация спасает одну жизнь в Украине каждые шесть минут, а антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях.
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