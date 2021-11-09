UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

До конца недели в Украину привезут еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 10:16
До конца недели в Украину привезут еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (скриншот видео Свобода слова на ICTV)

На этой неделе в Украину привезут еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава МОЗ сообщил, что во вторник-среду, 9-10 ноября, завезут 1 млн доз, и еще 1,5 млн – до конца недели.

"Вакцины более чем достаточно, чтобы делать прививки и защититься", – сказал министр.

Он также сообщил, что с начала кампании по вакцинации Украина получила почти 31 млн доз вакцины. На этих выходных в страну завезли 3 млн доз вакцины Moderna и 1,4 млн доз Pfizer.

Ляшко подчеркнул, что на сегодняшний день 95-97% случаев госпитализации – это невакцинированные пациенты, потому призвал украинцев привиться против COVID-19.

Читайте также: Коронавирус. Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко МОЗ вакцинация коронавирус COVID-19 Pfizer
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 