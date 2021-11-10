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Первый в ЕС. Кипр оставил открытыми границы после исключения Украины из зеленого списка

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 07:32
Первый в ЕС. Кипр оставил открытыми границы после исключения Украины из зеленого списка - Фото
Лимассол, Кипр (фото - Depositphotos.com)

Кипр первым из стран Европейского Союза оставил открытыми границы для украинцев, несмотря на исключение Украины из зеленого списка ЕС. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев", – написал он.

По его словам, условием для въезда на Кипр является вакцинация от коронавируса, также можно сдать ПЦР-тест до и после прибытия на остров. Детально об условиях въезда на Кипр и в другие страны мира можно почитать на портале МИД TripAdvisor.

Кулеба заверил: его ведомство работает с партнерами для сохранения свободы путешествий украинцев.

Первый в ЕС. Кипр оставил открытыми границы после исключения Украины из зеленого списка

Марк Сировой
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