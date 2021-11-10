Первый в ЕС. Кипр оставил открытыми границы после исключения Украины из зеленого списка
10.11.2021, 07:32
Лимассол, Кипр (фото - Depositphotos.com)
Кипр первым из стран Европейского Союза оставил открытыми границы для украинцев, несмотря на исключение Украины из зеленого списка ЕС. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев", – написал он.
По его словам, условием для въезда на Кипр является вакцинация от коронавируса, также можно сдать ПЦР-тест до и после прибытия на остров. Детально об условиях въезда на Кипр и в другие страны мира можно почитать на портале МИД TripAdvisor.
Кулеба заверил: его ведомство работает с партнерами для сохранения свободы путешествий украинцев.
- Из-за ситуации с коронавирусом вчера ЕС официально исключил Украину из зеленого списка для путешествий. На прошлой неделе в Украине был рекорд по заболеваемости коронавирусом, 8 ноября – рекорд смертности.
- Кулеба ранее заверял, что исключение Украины из зеленого списка не будет означать тотального закрытия границ стран ЕС для украинцев.
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