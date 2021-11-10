Первый в ЕС. Кипр оставил открытыми границы после исключения Украины из зеленого списка

Кипр первым из стран Европейского Союза оставил открытыми границы для украинцев, несмотря на исключение Украины из зеленого списка ЕС. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев", – написал он.

По его словам, условием для въезда на Кипр является вакцинация от коронавируса, также можно сдать ПЦР-тест до и после прибытия на остров. Детально об условиях въезда на Кипр и в другие страны мира можно почитать на портале МИД TripAdvisor.

Кулеба заверил: его ведомство работает с партнерами для сохранения свободы путешествий украинцев.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.