Коронавирус. В Украине за сутки было больше выздоровевших, чем заболевших

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине выявили 23 572 заболевших коронавирусом (днем ранее – 24 058), выздоровели 25 415 инфицированных (21 941). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) областях и Киеве (1839), передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также в Украине вчера умерли 695 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 750), были госпитализированы – (4318).

Официально сделали 126 841 тест (128 108). Методом ПЦР – 60 402 (61 714), ИФА – 14 989 (17 057), экспресс-тестов – 51 450 (49 337).

На утро 13 ноября в Украине выявили 3 203 149 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 76 302 человек, выздоровели – 2 620 094.

Читайте также: Вакцинальный иммунитет против тяжелого COVID-19 не снижается: исследование из Финляндии

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1839 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1802);

Винницкая область – 887 (1000);

Волынская – 642 (719);

Днепропетровская – 2219 (1867);

Донецкая – 1010 (1348);

Житомирская – 772 (737);

Закарпатская – 516 (526);

Запорожская – 920 (1111);

Ивано-Франковская – 946 (890);

Киевская – 997 (970);

Кировоградская – 168 (169);

Луганская – 339 (436);

Львовская – 1243 (1154);

Николаевская – 965 (972);

Одесская – 2066 (1816);

Полтавская – 1124 (1257);

Ровенская – 840 (1012);

Сумская – 584 (927);

Тернопольская – 428 (659);

Харьковская – 1876 (1042);

Херсонская – 310 (584);

Хмельницкая – 1015 (1090);

Черкасская – 530 (822);

Черновицкая – 348 (351);

Черниговская – 988 (797).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

Читайте также: Кузин: Смешивать CoronaVac с другой вакциной – это эксперимент над собой

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.