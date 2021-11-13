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Коронавирус. В Украине за сутки было больше выздоровевших, чем заболевших

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 08:22
Коронавирус. В Украине за сутки было больше выздоровевших, чем заболевших - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине выявили 23 572 заболевших коронавирусом (днем ранее – 24 058), выздоровели 25 415 инфицированных (21 941). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) областях и Киеве (1839), передает пресс-служба Минздрава.

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Также в Украине вчера умерли 695 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 750), были госпитализированы – (4318).

Официально сделали 126 841 тест (128 108). Методом ПЦР – 60 402 (61 714), ИФА – 14 989 (17 057), экспресс-тестов – 51 450 (49 337).

На утро 13 ноября в Украине выявили 3 203 149 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 76 302 человек, выздоровели – 2 620 094.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1839 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1802);
Винницкая область – 887 (1000);
Волынская – 642 (719);
Днепропетровская – 2219 (1867);
Донецкая – 1010 (1348);
Житомирская – 772 (737);
Закарпатская – 516 (526);
Запорожская – 920 (1111);
Ивано-Франковская – 946 (890);
Киевская – 997 (970);
Кировоградская – 168 (169);
Луганская – 339 (436);
Львовская – 1243 (1154);
Николаевская – 965 (972);
Одесская – 2066 (1816);
Полтавская – 1124 (1257);
Ровенская – 840 (1012);
Сумская – 584 (927);
Тернопольская – 428 (659);
Харьковская – 1876 (1042);
Херсонская – 310 (584);
Хмельницкая – 1015 (1090);
Черкасская – 530 (822);
Черновицкая – 348 (351);
Черниговская – 988 (797).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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