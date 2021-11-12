Кузин: Смешивать CorovaVac с другой вакциной – это эксперимент над собой

При смешивании вакцин против COVID-19 можно использовать только разрешенные комбинации. Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин, передает пресс-служба МОЗ.

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"Я бы советовал все же соблюдать требования доказательной медицины – использовать комбинации, доказавшие свою безопасность", – сказал Кузин.

Он напомнил, что в настоящее время разрешено смешивание мРНК-вакцин (Pfizer и Moderna), а также можно смешивать векторные с мРНК (первая доза AstraZeneca, а вторая – мРНК).

"Если же есть вакцинация CorovaVac, то когда после первой дозы этой вакцины делается вторая доза альтернативной, то это какой-то эксперимент над собой. Я не советую такого делать, потому что это не соответствует протоколам и инструкциям", – отметил Кузин.

В МОЗ сообщают, что статистики случаев смешивания неразрешенных комбинаций вакцин нет, посокльку в электронной системе здравоохранения можно видеть только общее количество проведенных прививок.

Доступ к персональной информации, в частности о виде вакцины, есть только у врача, лечащего пациента, или у вакцинальной бригады, которая проводит прививку.

Минздрав предупреждает, что если такие случаи имеют место, то это нарушение, за которое будет отвечать медработник, проводивший прививку.

В Минздраве объяснили процедуру отстранения от работы невакцинированных работников.

В Минздраве объяснили работников. 11 ноября Минздрав предложил расширить перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и включить туда медработников, работников местного самоуправления и коммунальной сферы.

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Наталия Медведева

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