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Кузин: Смешивать CorovaVac с другой вакциной – это эксперимент над собой

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 18:52
Кузин: Смешивать CorovaVac с другой вакциной – это эксперимент над собой - Фото
Игорь Кузин (скриншот из видео Радио Свобода)

При смешивании вакцин против COVID-19 можно использовать только разрешенные комбинации. Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин, передает пресс-служба МОЗ.

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"Я бы советовал все же соблюдать требования доказательной медицины – использовать комбинации, доказавшие свою безопасность", – сказал Кузин.

Он напомнил, что в настоящее время разрешено смешивание мРНК-вакцин (Pfizer и Moderna), а также можно смешивать векторные с мРНК (первая доза AstraZeneca, а вторая – мРНК).

"Если же есть вакцинация CorovaVac, то когда после первой дозы этой вакцины делается вторая доза альтернативной, то это какой-то эксперимент над собой. Я не советую такого делать, потому что это не соответствует протоколам и инструкциям", – отметил Кузин.

В МОЗ сообщают, что статистики случаев смешивания неразрешенных комбинаций вакцин нет, посокльку в электронной системе здравоохранения можно видеть только общее количество проведенных прививок.

Доступ к персональной информации, в частности о виде вакцины, есть только у врача, лечащего пациента, или у вакцинальной бригады, которая проводит прививку.

Минздрав предупреждает, что если такие случаи имеют место, то это нарушение, за которое будет отвечать медработник, проводивший прививку.

Читайте также: В Украине ввели более 20 млн доз вакцин от COVID-19. С двумя дозами более 8,2 млн человек

Наталия Медведева
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