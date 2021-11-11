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Обязательная СOVID-вакцинация. Минздрав хочет расширит список профессий

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 11:52
Обязательная СOVID-вакцинация. Минздрав хочет расширит список профессий - Фото
Виктор Ляшко (Скриншот: Украина 24/Youtube)

Минздрав предложил расширить перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и включить туда медработников, работников местного самоуправления и коммунальной сферы. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Ляшко уточнил, что Минздрав отправил приказ о расширении списка на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами.

Среди предложенных профессий: 

  • работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;
  • работники органов местного самоуправления;
  • работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующий территориальных общин.

Ранее Минздрав сообщал, что только те из утвержденных правительством групп для обязательной вакцинации, у кого есть абсолютные противопоказания, могут не делать прививку.

Читайте также: В КГГА семь человек отстранили от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19

Елизавета Кумбер
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Виктор Ляшко вакцинация список коронавирус COVID-19
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