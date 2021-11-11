Обязательная СOVID-вакцинация. Минздрав хочет расширит список профессий
11.11.2021, 11:52
Виктор Ляшко (Скриншот: Украина 24/Youtube)
Минздрав предложил расширить перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и включить туда медработников, работников местного самоуправления и коммунальной сферы. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.
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Ляшко уточнил, что Минздрав отправил приказ о расширении списка на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами.
Среди предложенных профессий:
- работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;
- работники органов местного самоуправления;
- работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующий территориальных общин.
Ранее Минздрав сообщал, что только те из утвержденных правительством групп для обязательной вакцинации, у кого есть абсолютные противопоказания, могут не делать прививку.
- С 8 ноября невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. Также на период отстранения им не будут оплачиваться больничные.
- 9 ноября список профессий с обязательной вакцинацией расширили. Туда включили сотрудников центральных органов власти и предприятий "имеющих стратегическое значение для экономики", а также работников соцуслуг.
- В Минздраве объяснили процедуру отстранения от работы невакцинированных работников.
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