Обязательная СOVID-вакцинация. Минздрав хочет расширит список профессий

Минздрав предложил расширить перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и включить туда медработников, работников местного самоуправления и коммунальной сферы. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Ляшко уточнил, что Минздрав отправил приказ о расширении списка на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами.

Среди предложенных профессий:

работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;

работники органов местного самоуправления;

работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующий территориальных общин.

Ранее Минздрав сообщал, что только те из утвержденных правительством групп для обязательной вакцинации, у кого есть абсолютные противопоказания, могут не делать прививку.

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Елизавета Кумбер

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