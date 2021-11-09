В КГГА семь человек отстранили от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19

Семеро сотрудников отстранены от работы в Киевской городской государственной администрации из-за того, что они не вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Трое из отстраненных – сотрудники аппарата КГГА, еще четверо – сотрудники департаментов.

До 5 ноября все сотрудники КГГА должны были предоставить службе управления персоналом документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, либо заключение о наличии противопоказаний к вакцинации. Они были предупреждены, что в случае отсутствия такого документа будут отстранены от работы.

По словам руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, почти 93% сотрудников аппарата вакцинированы. Также 12 сотрудников предоставили справки об отсрочке вакцинации из-за недавно перенесенного COVID-19, один сотрудник предоставил справку о противопоказаниях.

Со вчерашнего дня, 8 ноября 2021 года, невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы.

Невакцинированные сотрудники должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты, также на период отстранения им не будут оплачиваться больничные.

В Минздраве объяснили процедуру отстранения от работы невакцинированных работников.

Сегодня список профессий, требующих обязательной вакцинации, был расширен.

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Денис Юдин

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