В Украине ввели более 20 млн доз вакцин от COVID-19. С двумя дозами более 8,2 млн человек

В Украине сделали более 20 млн прививок против коронавируса – более 8,2 млн человек вакцинированы от COVID-19 двумя дозами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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На утро 11 ноября в Украине хотя бы одну дозу COVID-вакцины получили 11 844 730 человек, две – 8 284 545. Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 4 960 911 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 3 783 865;

AstraZeneca/Oxford – 1 149 037;

Spikevax (Moderna) – 1 102 050;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

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За прошедшие сутки вакцинировали 277 097 человек: первой дозой – 147 344, второй – 129 753. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 133 424 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 120 223;

AstraZeneca/Oxford – 23 440.

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Марк Сировой

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