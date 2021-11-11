В Украине ввели более 20 млн доз вакцин от COVID-19. С двумя дозами более 8,2 млн человек
В Украине сделали более 20 млн прививок против коронавируса – более 8,2 млн человек вакцинированы от COVID-19 двумя дозами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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На утро 11 ноября в Украине хотя бы одну дозу COVID-вакцины получили 11 844 730 человек, две – 8 284 545. Использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 4 960 911 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 3 783 865;
AstraZeneca/Oxford – 1 149 037;
Spikevax (Moderna) – 1 102 050;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.
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За прошедшие сутки вакцинировали 277 097 человек: первой дозой – 147 344, второй – 129 753. Разбивка по вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 133 424 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 120 223;
AstraZeneca/Oxford – 23 440.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что вакцины от коронавируса спасают одну жизнь в Украине каждые шесть минут. По его словам, ускорение темпов вакцинации помогло вывести на плато госпитализации.
- В Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников. Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией: у трех категорий работников есть время до 9 декабря, чтобы привиться.
- Также на людей без зеленых COVID-сертификатов действуют ограничения красной зоны карантина и ограничения на межобластные поездки. Кроме того, таким людям запрещен проезд в киевском общественном транспорте.
- За прошедшие сутки в Украине выявили около 25 000 новых заболевших коронавирусом, больше всего случаев было в Киеве.
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