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Коронавирус. В Украине под 25 000 новых заболевших, Киев вышел на первое место

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 08:19
Коронавирус. В Украине под 25 000 новых заболевших, Киев вышел на первое место - Фото
Мобильный госпиталь для больных коронавирусом в Каховке (фото - МОЗ, Facebook)

Вчера, 10 ноября, в Украине выявили 24 747 заболевших COVID-19 (днем ранее – 23 283). Больше всего случаев коронавируса – в Киеве (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 652 больных коронавирусом (днем ранее – 816), выздоровели – 18 896 (16 277), были госпитализированы – 4778 (5696).

По всей стране сделали 140 505 тестов на коронавирус (146 589). Методом ПЦР – 67 341 (69 627), ИФА – 18 168 (19 681), экспресс-тестов на антиген – 54 996 (57 281).

На утро 11 ноября в Украине выявили 3 155 519 заболевших за все время эпидемии коронавируса, умерли 74 857 из них, выздоровели – 2 572 738.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 2002 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 1740);
Винницкая область – 712 (673);
Волынская – 694 (720);
Днепропетровская – 1999 (1792);
Донецкая – 1179 (1210);
Житомирская – 956 (631);
Закарпатская – 466 (403);
Запорожская – 1146 (1123);
Ивано-Франковская – 1454 (694);
Киевская – 945 (1016);
Кировоградская – 192 (113);
Луганская – 394 (606);
Львовская – 1253 (1021);
Николаевская – 903 (1067);
Одесская – 1469 (1572);
Полтавская – 1327 (1591);
Ровенская – 985 (1037);
Сумская – 1174 (867);
Тернопольская – 603 (482);
Харьковская – 1550 (1719);
Херсонская – 548 (521);
Хмельницкая – 1089 (1141);
Черкасская – 597 (800);
Черновицкая – 430 (387);
Черниговская – 680 (357).

Отсутствуют данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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