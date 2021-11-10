В Днепре задержан врач, получал до 75 000 грн в день за фейковые COVID-сертификаты – СБУ

В Днепре задержали врача, который, по данным следствия, зарабатывал до 75 000 грн в день на поддельных COVID-cертификатах. Об этом сообщают пресс-центры Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.
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В СБУ говорят, что схему организовал врач пункта вакцинации в одной из амбулаторий Днепра. По данным следствия, он делал до 30 фейковых COVID-сертификатов в день, а за внесение неправдивых ведомостей в систему eHealth брал по 2500 грн с клиента.
Правоохранители говорят, что медик выдавал поддельные сертификаты трем основным группам:
– отдельным гражданам, которые без вакцинации хотели иметь COVID-сертификат в приложении Дія;
– клиентам турагентств для выезда за границу;
– работникам местных предприятий.
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По данным следствия, после внесения данных в систему eHealth врач списывал вакцину. Его задержали на получении 12 500 грн – первом транше из 25 000 грн, которые он хотел получить за девять фейковых сертификатов.
В СБУ говорят, что во время обысков на месте работы и проживания медика изъяли печати и штампы медучреждений, бланки отчетности, 50 000 грн, черновые записи, которые подтверждают противоправную деятельность.
Открыто уголовное дело о получении неправомерной выгоды, устанавливаются все причастные. Спецслужба будет инициировать аннулирование фейковых COVID-сертификатов и привлечение к ответственности граждан, которые их купили.
- С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников. 9 ноября Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса. Сотрудники трех сфер обязаны привиться до 9 декабря или будут отстранены от работы.
- Также на людей без зеленых COVID-сертификатов действуют ограничения красной зоны карантина и ограничения на межобластные поездки. Кроме того, таким людям запрещен проезд в киевском общественном транспорте.
- В Раде хотят усилить ответственность за подделку СOVID-сертификатов. Законопроект отправлен на второе чтение.
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