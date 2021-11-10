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В Днепре задержан врач, получал до 75 000 грн в день за фейковые COVID-сертификаты – СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 12:08
Задержание врача за поддельные COVID-сертификаты, Днепр (фото 2 - СБУ)
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В Днепре задержали врача, который, по данным следствия, зарабатывал до 75 000 грн в день на поддельных COVID-cертификатах. Об этом сообщают пресс-центры Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

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В СБУ говорят, что схему организовал врач пункта вакцинации в одной из амбулаторий Днепра. По данным следствия, он делал до 30 фейковых COVID-сертификатов в день, а за внесение неправдивых ведомостей в систему eHealth брал по 2500 грн с клиента.

Правоохранители говорят, что медик выдавал поддельные сертификаты трем основным группам:

– отдельным гражданам, которые без вакцинации хотели иметь COVID-сертификат в приложении Дія;

– клиентам турагентств для выезда за границу;

– работникам местных предприятий.

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По данным следствия, после внесения данных в систему eHealth врач списывал вакцину. Его задержали на получении 12 500 грн – первом транше из 25 000 грн, которые он хотел получить за девять фейковых сертификатов.

В Днепре задержан врач, получал до 75 000 грн в день за фейковые COVID-сертификаты – СБУ

В Днепре задержан врач, получал до 75 000 грн в день за фейковые COVID-сертификаты – СБУ

В Днепре задержан врач, получал до 75 000 грн в день за фейковые COVID-сертификаты – СБУ

В СБУ говорят, что во время обысков на месте работы и проживания медика изъяли печати и штампы медучреждений, бланки отчетности, 50 000 грн, черновые записи, которые подтверждают противоправную деятельность.

Открыто уголовное дело о получении неправомерной выгоды, устанавливаются все причастные. Спецслужба будет инициировать аннулирование фейковых COVID-сертификатов и привлечение к ответственности граждан, которые их купили.

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Марк Сировой
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