МОЗ: Проверка наличия COVID-сертификата законна, это не разглашает медицинскую тайну

Проверка наличия документа о вакцинации от COVID-19 законна, это не является разглашением медицинской тайны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как поясняют в МОЗ, согласно статье 39-1 закона об основах законодательства Украины о здравоохранении, пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет", – отметили в министерстве.

В МОЗ утверждают, что правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.

В Минздраве напомнили, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности. В этих заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

В МОЗ подчеркнули, что на красном уровне эпидопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19 – значит, в них можно требовать документы о вакцинации.

"В случае, если посетители таких заведений отказываются их предоставить, предприятие имеет полное право отказать в своих услугах", – резюмировали в МОЗ.

С 8 ноября обязательной вакцинации от коронавируса подлежат педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работники местных государственных администраций. В случае отказа от прививки, их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Одобрения ожидает расширенный перечень профессий, работники которых должны быть обязательно вакцинированы.

В Минздраве пояснили, как именно должны отстранять от работы невакцинированных.



Наталия Медведева

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