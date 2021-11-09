Надо "сдать точку". Ляшко предложил вариант амнистии за поддельные COVID-сертификаты
Для амнистии за использование фейкового COVID-сертификата надо будет рассказать семейному врачу, где поддельный документ был приобретен. Такое предложение Минздрав сделал Министерству внутренних дел и Минюсту, заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Минздрав предлагает, чтобы человек, который купил и использует поддельный COVID-сертификат, мог прийти к своему семейному врачу и сообщить две вещи:
– что использует фейковый COVID-сертификат;
– место, где получил поддельный документ.
По словам Ляшко, такому пациенту сделают прививку от COVID-19, а семейный врач сообщит Нацполиции контакты того, кто выписал фейковый документ, чтобы дело рассматривал суд.
"Мы сейчас прорабатываем варианты. Вариант, который я озвучил, Минздрав предложил коллегам из МВД и Минюста, чтобы обработать его и выйти с единой позицией", – сказал Ляшко.
- 6 ноября Ляшко заявил, что Минздрав работает над "ковидной амнистией" – возможностью привиться от коронавируса тем, кто купил поддельные документы о вакцинации.
- В Раде хотят усилить ответственность за подделку СOVID-сертификатов. Законопроект отправлен на второе чтение.
- Вчера в Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников. Сегодня список профессий с обязательной вакцинацией расширили: у трех категорий работников есть время до 9 декабря, чтобы привиться.
- Также на людей без зеленых COVID-сертификатов действуют ограничения красной зоны карантина и ограничения на межобластные поездки. Кроме того, таким людям запрещен проезд в киевском общественном транспорте.
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