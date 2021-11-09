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Надо "сдать точку". Ляшко предложил вариант амнистии за поддельные COVID-сертификаты

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 12:22
Надо
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Для амнистии за использование фейкового COVID-сертификата надо будет рассказать семейному врачу, где поддельный документ был приобретен. Такое предложение Минздрав сделал Министерству внутренних дел и Минюсту, заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Минздрав предлагает, чтобы человек, который купил и использует поддельный COVID-сертификат, мог прийти к своему семейному врачу и сообщить две вещи:

– что использует фейковый COVID-сертификат;

– место, где получил поддельный документ.

По словам Ляшко, такому пациенту сделают прививку от COVID-19, а семейный врач сообщит Нацполиции контакты того, кто выписал фейковый документ, чтобы дело рассматривал суд.

"Мы сейчас прорабатываем варианты. Вариант, который я озвучил, Минздрав предложил коллегам из МВД и Минюста, чтобы обработать его и выйти с единой позицией", – сказал Ляшко.

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Марк Сировой
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