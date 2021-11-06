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В Минздраве работают над "ковидной амнистией" для тех, кто купил документы о вакцинации

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2021, 10:35
В Минздраве работают над
Виктор Ляшко (Скриншот видео Youtube/Свобода слова Савика Шустера)

В Министерстве здравоохранения работают над "ковидной амнистией" – возможностью привиться от коронавируса для тех, кто купил поддельные документы о вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами вечером 5 ноября, сообщает Укринформ.

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"Мы отрабатываем сейчас возможность так называемой ковидной амнистии. Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЭСОЗ и видит, что не может сделать прививку. Нам нужно это убрать, мы работаем над моделью, как это сделать" – заявил Ляшко.

По словам Ляшко, будут проверяться и случаи, когда в больницу попадали вакцинированные. Для их исследования будет создана комиссия. Ежедневно доля вакцинированных хотя бы одной дозой среди госпитализированных – от 4% до 6%, отметил министр.

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Денис Юдин
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Виктор Ляшко подделка вакцинация амнистия коронавирус COVID-сертификат
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