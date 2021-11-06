В Минздраве работают над "ковидной амнистией" для тех, кто купил документы о вакцинации
В Министерстве здравоохранения работают над "ковидной амнистией" – возможностью привиться от коронавируса для тех, кто купил поддельные документы о вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами вечером 5 ноября, сообщает Укринформ.
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"Мы отрабатываем сейчас возможность так называемой ковидной амнистии. Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЭСОЗ и видит, что не может сделать прививку. Нам нужно это убрать, мы работаем над моделью, как это сделать" – заявил Ляшко.
По словам Ляшко, будут проверяться и случаи, когда в больницу попадали вакцинированные. Для их исследования будет создана комиссия. Ежедневно доля вакцинированных хотя бы одной дозой среди госпитализированных – от 4% до 6%, отметил министр.
- В Киеве и 15 областях действует красная зона карантина. Аналитики КШЭ прогнозируют, что в красную зону могут перейти еще Харьковская, Волынская и Тернопольская области.
- В Украине темпы вакцинации ускорились до рекордных на фоне ограничений для невакцинированных и людей без свежих тестов в красной зоне карантина. Массовая вакцинация вывела на плато количество госпитализаций, отмечал Ляшко.
- 3 ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонников разнообразных идей, что "пандемия – это заговор".
- Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и семьями погибших от COVID-19. Глава Минздрава заявил: антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях.
- За прошдшие сутки, 5 ноября, в Украине выявили наибольшее с начала эпидемии коронавируса суточное число летальных случаев – 793.
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