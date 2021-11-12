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Вакцинальный иммунитет против тяжелого COVID-19 не снижается: исследование из Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 14:18
Вакцинальный иммунитет против тяжелого COVID-19 не снижается: исследование из Финляндии - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)

Несмотря на снижение эффективности вакцин против заражения коронавирусной инфекцией в течение полугода после второй дозы, предотвращение госпитализации с COVID-19 осталась на "отличном" уровне – тут снижения защиты не наблюдается. Об этом пишут в препринте исследования в Финляндии местные ученые.

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Из-за появления дельта-штамма и ослабления с течением времени иммунной защиты эффективность вакцин снизилась против заражения и легкого течения болезни.

Авторы провели общенациональное исследование среди 427 905 медработников в возрасте 16–69 лет: 68% – медсестры, 6% – врачи, 3% – стоматологи и 23% – другие специалисты. Люди с инфекцией до 27 декабря 2020 года (старт вакцинации) были исключены из исследования.

Конец исследования – 26 августа 2021-го (если исход был инфекцией) или 26 октября (для всех остальных). К концу периода наблюдения 90% медработников получили хотя бы одну дозу. Две дозы Pfizer или Moderna получили 74% участников, AstraZeneca – 3%, AstraZeneca плюс Pfizer или Moderna – 7%.

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Зарегистрировано 3874 и 1757 лабораторно подтвержденных случаев заражения среди невакцинированных и вакцинированных. Эффективность против заражения через 14-90 дней после второй дозы составила 82% для мРНК-вакцин, 89% – для аденовирусной, и 80% – для смешанной схемы. Но через 91-180 дней после второй дозы показатели были 62%, 63% и 62% соответственно.

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То есть, пишут авторы, не обнаружено значимых различий между эффективностью мРНК- и аденовирусных вакцин, хотя и подчеркивают – "сейчас известно, что мРНК-вакцины обеспечивают лучшую защиту".

"Так же, как и в Дании со Швецией, мы наблюдали аналогичные уровни защиты после курса мРНК- и гетерологичных схем вакцин", – добавили они.

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Было зарегистрировано 220 и 35 случаев госпитализации среди непривитых и вакцинированных. Эффективность против госпитализации составила 88% или выше для всех вариантов вакцинации в первые 10 месяцев.

Защита против заражения:

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Защита против госпитализации:

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Чтобы оценить эффективность вакцин до и после появления дельты, наблюдение разделили 21 июня 2021 года на период "до" и "с" этим штаммом как доминирующим. В итоге не было обнаружено изменений в эффективности вакцины после появления дельты.

"Это указывает на то, что снижение эффективности против заражения связано с ослаблением вакцинальных иммунных ответов со временем, что наблюдается и в других местах", – пишут ученые.

То есть, пишут исследователи, третья доза (бустер) может быть полезна медработникам для усиления защиты от инфекции и уменьшения риска передачи SARS-CoV-2 пациентам. Уровень и продолжительность защиты после бустера в настоящее время неизвестны, резюмировали они.

Евгений Пилипенко
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