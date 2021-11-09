UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Власти Сингапура больше не будут оплачивать лечение заболевших COVID-19 антивакцинаторов

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 10:57
Власти Сингапура больше не будут оплачивать лечение заболевших COVID-19 антивакцинаторов - Фото
Фото: ЕРА

В Сингапуре государство больше не будет оплачивать лечение COVID-19 тем пациентам, кто не имел противопоказаний, но не вакцинировался против коронавирусной болезни "по собственному выбору". Об этом пишет пресс-служба Минздрава страны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сейчас сингапурское правительство оплачивает все медицинские счета заболевших ковидом граждан, за исключением тех, кто заболел в заграничной поездке.

В Минздраве страны уточнили, что непривитые составляют подавляющее большинство тех, кто нуждается в интенсивной больничной помощи – "и непропорционально увеличивают нагрузку на наши ресурсы здравоохранения".

Читайте также: Почему ученые в США рекомендовали вакцинировать детей от COVID-19: наглядная таблица

Исходя из этого, решено с 8 декабря взимать плату с пациентов, которые ранее решили, что вакцинация им не нужна. Счета за лечение ковида у тех, кто не может привиться по причине противопоказаний или младше 12 лет, по-прежнему будут полностью оплачиваться государством.

Не менее 85% населения Сингапура прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Еще примерно пятая часть граждан этой страны получили бустерную дозу.

Читайте также: Хорошие новости. Вакцинация девочек против ВПЧ снижает риск опасного типа рака на 87%

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация медицина вакцина прививка лечение сингапур коронавирус антивакцинаторы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 