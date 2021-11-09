Власти Сингапура больше не будут оплачивать лечение заболевших COVID-19 антивакцинаторов
В Сингапуре государство больше не будет оплачивать лечение COVID-19 тем пациентам, кто не имел противопоказаний, но не вакцинировался против коронавирусной болезни "по собственному выбору". Об этом пишет пресс-служба Минздрава страны.
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Сейчас сингапурское правительство оплачивает все медицинские счета заболевших ковидом граждан, за исключением тех, кто заболел в заграничной поездке.
В Минздраве страны уточнили, что непривитые составляют подавляющее большинство тех, кто нуждается в интенсивной больничной помощи – "и непропорционально увеличивают нагрузку на наши ресурсы здравоохранения".
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Исходя из этого, решено с 8 декабря взимать плату с пациентов, которые ранее решили, что вакцинация им не нужна. Счета за лечение ковида у тех, кто не может привиться по причине противопоказаний или младше 12 лет, по-прежнему будут полностью оплачиваться государством.
Не менее 85% населения Сингапура прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Еще примерно пятая часть граждан этой страны получили бустерную дозу.
- С 8 ноября в Украине невакцинированных против COVID-19 педагогов и чиновников начали отстранять от работы. Такие должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты, также на период отстранения им не будут оплачиваться больничные.
- В Минздраве объяснили процедуру отстранения непривитых.
- 9 ноября был расширен список профессий с обязательной вакцинацией против ковида.
- Вчера зафиксирован рекорд суточной смертности от ковида – в Украине умерли 833 больных. Украина сравнялась с США по этому показателю, хотя американцев в 10 раз больше.
- За прошлую неделю в Украине сделали прививки более 1,6 млн человек. Две дозы получили уже 8 млн жителей Украины.
- Глава Минздрава Ляшко заявил: вакцинация спасает одну жизнь в Украине каждые шесть минут, а "антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях".
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