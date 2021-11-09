Власти Сингапура больше не будут оплачивать лечение заболевших COVID-19 антивакцинаторов

В Сингапуре государство больше не будет оплачивать лечение COVID-19 тем пациентам, кто не имел противопоказаний, но не вакцинировался против коронавирусной болезни "по собственному выбору". Об этом пишет пресс-служба Минздрава страны.

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Сейчас сингапурское правительство оплачивает все медицинские счета заболевших ковидом граждан, за исключением тех, кто заболел в заграничной поездке.

В Минздраве страны уточнили, что непривитые составляют подавляющее большинство тех, кто нуждается в интенсивной больничной помощи – "и непропорционально увеличивают нагрузку на наши ресурсы здравоохранения".

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Исходя из этого, решено с 8 декабря взимать плату с пациентов, которые ранее решили, что вакцинация им не нужна. Счета за лечение ковида у тех, кто не может привиться по причине противопоказаний или младше 12 лет, по-прежнему будут полностью оплачиваться государством.

Не менее 85% населения Сингапура прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Еще примерно пятая часть граждан этой страны получили бустерную дозу.

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Евгений Пилипенко

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