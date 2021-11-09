Хорошие новости. Вакцинация девочек против ВПЧ снижает риск опасного типа рака на 87%

Вакцинация девочек в возрасте 12–13 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ) снизила частоту рака шейки матки почти на 90%, а дисплазии – почти на 100%. О таком успехе вакцинальной программы в Англии сообщили в The Lancet местные медики, проведя первое масштабное исследование на эту тему.

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Программу, направленную на снижение инцидентности плоскоклеточной карциномы и дисплазии шейки матки, в стране запустили в 2008 году. Трехдозная вакцина Cervarix направлена на два самых частых штамма ВПЧ – 16 и 18 типа.

Поскольку прививка против ВПЧ имеет наибольший смысл до начала половой жизни, в когорту вакцинируемых взяли девочек 12–13 лет. (Позднее программу расширили на группы 14–18 лет, а двухвалентную вакцину заменили на четырехвалентную Gardasil).

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В группе 12–13 лет не меньше дозы получили 89% участниц, 14–16 лет – 80%, 16–18 лет – 61%. Инцидентность патологий исследовали с начала 2006-го по 30 июня 2019 года.

СПРАВКА. ВПЧ – онкогенный простой безоболочечный ДНК-вирус. Около 80% сексуально активного населения инфицируется ВПЧ в течение всей жизни. Человек заражается через микротрещины в коже, причем необязательно при половом контакте. В 90% случаев заражение не влечет каких-либо симптомов: человек просто является носителем и может заражать других. Папилломавирусы вызывают бородавки. Ежегодно более 300 000 человек умирают от рака, вызванного ВПЧ. Во многих странах это самое распространенное заболевание, передающееся половым путем. ВПЧ очень устойчив к антисептикам. У человека известно более 600 штаммов. Вакцинация против ВПЧ проводится более чем в 100 странах.

В рамках наблюдательного исследования эффективности Cervarix авторы пришли к выводу, что число случаев патологий в группе привитых было на 448 (рак) и 17 235 (диплазия шейки матки тяжелой степени) меньше ожидаемого.

Случаи рака снизились на треть в группе 16–18 лет, на 62% – в группе 14–16 лет, и на 87% – в группе 12–13 лет по сравнению с непривитыми группами. Если рассматривать дисплазию, то показатели – 39%, 75% и 97% соответственно.

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Ученые пишут в выводах, что результаты говорят сами за себя: иммунизация вакциной против ВПЧ девочек высокоэффективна в предотвращении развития дисплазии и рака шейки матки.

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Евгений Пилипенко

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