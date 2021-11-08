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Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 17:38
Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Минздрав утвердил форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19. Такая справка, в частности, нужна тем, чьи профессии включены в список обязательной вакцинации.

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Форма № 028-1/о "Вывод врача относительно наличия противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкция по ее заполнению утверждены приказом Минздрава № 2394 от 2 ноября 2024 года.

Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Справку выдает лечащий врач, сказано в инструкции.

Документ выдается на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента. При этом врач должен учитывать критерии, определенные в инструкциях к применению вакцин, а также решения Центра общественного здоровья и перечень противопоказаний к вакцинации.

В приложении к справке будет указываться диагноз, который определяет противопоказания к вакцинации. В справке о временных противопоказаниях к вакцинации должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.

Минздрав ранее разъяснил, какие есть противопоказания к прививке против коронавируса. Их полный список можно найти по ссылке.

Сейчас вакцинироваться от коронавируса обязаны сотрудники:

– центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

– местных госадминистраций и их структурных подразделений;

– учреждений высшего, последипломного, профессионального предвузовского, профессионально-технического, общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного и специализированного образования, а также научных учреждений, независимо от формы собственности.

Невакцинированные сотрудники должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты, кроме тех, кто имеет проивопоказания к вакцинации. На период отстранения им не будут оплачиваться больничные.

Вадим Ребрина
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