Переболели и привились Pfizer. В Британии изучили силу иммунитета после одной дозы: выводы

Одна доза вакцины Comirnaty (Pfizer-BioNTech), вероятно, обеспечивает ранее переболевшим большую защиту от повторного заражения SARS-CoV-2, чем тем, кто еще не встречался с коронавирусом. А реакция иммунитета после одной дозы у неболевших "эквивалентна или лучше", чем у ранее болевших, но не привитых после этого. Это два из нескольких выводов исследования британских ученых в The Lancet.

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С декабря 2020 по февраль 2021 года они отследили показатели 289 медиков из четырех больниц в Оксфорде, Ливерпуле, Ньюкасле и Шеффилде, которые затем привились "пфайзером". Одну дозу получили 145 ранее болевших ковидом и 119 – неболевших. Еще 25 ранее неболевших получили две дозы. У ранее болевших среднее время от инфекции до вакцинации составляло 268 дней.

Вот еще выводы:

→ Через 28 дней после однократной дозы Т-клеточные ответы были примерно в пять раз выше у ранее болевших медиков, чем у неболевших, и эти уровни были аналогичны Т-клеточным ответам после двух доз у неболевших;

→ концентрация антител против S-белка коронавируса после одной дозы у ранее болевших была в 7,7 раз выше, чем после одной дозы у неболевших, и в 1,5 раза выше, чем после двух доз у неболевших;

→ вакцинация улучшает широту Т-клеточных ответов у ранее болевших, и высокие концентрации антител после одной дозы у них могут сохранять нейтрализующую активность против различных штаммов, в том числе тех, которые сильно ускользают от антител (вроде беты).

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У неболевших людей одна доза давала реакции антител и Т-клеток, сравнимые с теми, которые обнаруживаются через несколько недель или месяцев после ковида. То есть, делают вывод ученые, одна доза "с высокой вероятностью обеспечит аналогичные уровни защиты от инфекции или повторного инфицирования".

Они подчеркнули, что эти данные "убедительно доказывают" правоту решения властей Британии в начале 2021 года об экстренной "раздаче" гражданам по дозе для максимального охвата прививками в сжатые сроки самых уязвимых групп. При этом они уточняют: эффективность одной дозы, вероятно, будет ниже для дельты.

Авторы пишут, что в дальнейших исследованиях нужно выяснить, в чем состоит дополнительная польза второй дозы вакцины после трехмесячного интервала для переболевших, а также узнать четко силу и продолжительность иммунных ответов у привитых после инфекции. Также, отмечают ученые, нужно оценить влияние увеличения интервала между дозами.

Открыть таблицы и графики исследования по антителам (раз и два) и Т-клеточным ответам (раз и два).

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Евгений Пилипенко

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