Какая сила иммунитета после "прорывной" инфекции у привитых: небольшое исследование
Несмотря на невысокие уровни антител против коронавируса после однодозной вакцины Janssen (Johnson & Johnson), "прорывная" инфекция SARS-CoV-2 у привитых сильно их повышает, усиливает нейтрализующую активность, в том числе иммунных клеток, известных как естественные киллеры. Об этом в препринте небольшого исследования пишут ученые из ЮАР.
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Авторы отследили иммунные ответы нескольких привитых, которые все равно инфицировались через три-четыре месяца после вакцинации и легко перенесли болезнь.
Через месяц после инфицирования среднегеометрический титр антител у "прорывников" был выше, чем у привитых двумя дозами вакцины Pfizer-BioNTech (8249 против 1128), и выше, чем у госпитализированных с заболеванием средней (993) или тяжелой степени (3747).
Иммунитет у привитых и затем переболевших, уточняют авторы, успешно нейтрализует различные штаммы SARS-CoV-2 и даже "первый сарс" – SARS-CoV-1.
По их данным, прорывная инфекция после вакцинации дает более напряженный иммунный ответ, чем вакцинация ранее болевших (1372 против 8249).
"Результаты свидетельствуют о сильном синергетическом эффекте вакцинации и инфекции, что будет способствовать повышению уровня коллективного иммунитета там, где вспышка эпидемии", – добавили ученые.
Они отмечают, что их результаты дополняют предварительные отчеты о прорывных инфекциях после вакцинации Pfizer-BioNTech или Moderna, что приводит к более чем 30-кратному увеличению эффективности нейтрализации.
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Векторная вакцина Janssen основана на той же технологии, что и вакцина от AstraZeneca. Как транспорт для доставки в клетки прививаемого генных инструкций для производства там коронавирусного S-белка в обеих используется безобидный для человека аденовирус.
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