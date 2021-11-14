"Общий карантин несправедлив к вакцинированным". Австрия вводит локдаун для непривитых

15 ноября в Австрии будет введен жесткий локдаун для непривитых жителей страны – они смогут выходить из дома в случае крайней необходимости. Об этом сказал федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг, передает DW.

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Шалленберг объяснил это решение резко растущим показателем новых заражений, а также заявил, что "дальнейшее выжидание было бы неразумным": "Мы идем на этот шаг с тяжелым сердцем".

Он считает, что введение всеобщего локдауна было бы несправедливостью по отношению к вакцинированным.

Ограничения вводятся на 10 дней, они затронут около 2 млн жителей Австрии. Невакцинированные смогут выходить за покупками или для проезда на работу.

С 8 декабря власти Сингапура больше не будут оплачивать лечение заболевших COVID-19 антивакцинаторов.

Владислав Сердюк

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