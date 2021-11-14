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"Общий карантин несправедлив к вакцинированным". Австрия вводит локдаун для непривитых

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 15:48
Флаг для государственных учреждений Австрии (Фото - pixabay)

15 ноября в Австрии будет введен жесткий локдаун для непривитых жителей страны – они смогут выходить из дома в случае крайней необходимости. Об этом сказал федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг, передает DW.

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Шалленберг объяснил это решение резко растущим показателем новых заражений, а также заявил, что "дальнейшее выжидание было бы неразумным": "Мы идем на этот шаг с тяжелым сердцем".

Он считает, что введение всеобщего локдауна было бы несправедливостью по отношению к вакцинированным. 

Ограничения вводятся на 10 дней, они затронут около 2 млн жителей Австрии. Невакцинированные смогут выходить за покупками или для проезда на работу. 

Владислав Сердюк
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австрия вакцинация локдаун
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