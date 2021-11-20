UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
20.11.2021, 23:56

В Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
1 / 10
В Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видео
В Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видео
В Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видеоВ Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видео

В Австрии из-за резкого увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом решили ввести общенациональный локдаун для всего населения, включая вакцинированных и переболевших. Также правительство намерено с 1 февраля сделать обязательной вакцинацию. На фоне этого сегодня, 20 ноября, в Вене прошли протесты, передает австрийское издание Kurier.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

15 ноября в Австрии был введен жесткий локдаун для непривитых, которых просили выходить из дома только в случае крайней необходимости. С понедельника, 22 ноября, в стране вводится полный локдаун

Всеобщий локдаун вводится на 10 дней, потом при необходимости его продлят, но не позднее 13 декабря для вакцинированных и переболевших ограничения будут сняты.

По данным полиции, сегодня на протесты вышли около 40 000 человек, большинство – без масок.

Журналисты сообщают, что ряд Telegram-каналов "подогревали настроение" протестующих перед митингом и призывали к насилию. 

Читайте также: "Оргия насилия". В Нидерландах COVID-протест перерос в беспорядки, полиция стреляла

Также СМИ сообщают, что один протестующий пытался вырвать из кобуры служебное оружие офицера. Еще правоохранителей забрасывали полными пивными банками. Полицейским пришлось применить перцовый баллончик.

  • По данным, доступным на портале Worldometers, по состоянию на 20 ноября от коронавируса в мире умерли 5 162 452 человека.
  • В Австрии за весь период пандемии ковидом заразились 1 042 571 человек, умерли – 11 993.

Читайте также: Апокалипсис сегодня. Откуда берутся, как и на кого работают украинские антипрививочники

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: протест, австрия, вакцинация, митинг, вена, коронавирус
Еще по теме
Популярные фото
Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+
Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+
В Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фото
В Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фото
Rolls-Royce в самолете. Украина передала Германии суперкары по делу о мошенничестве: видео
Rolls-Royce в самолете. Украина передала Германии суперкары по делу о мошенничестве: видео
Материалы по теме
"Оргия насилия". В Нидерландах COVID-протест перерос в беспорядки, полиция стреляла
Мир "Оргия насилия". В Нидерландах COVID-протест перерос в беспорядки, полиция стреляла
Коронавирус. В Украине вторые сутки подряд больше выздоровевших, чем выявленных заболевших
Общество Коронавирус. В Украине вторые сутки подряд больше выздоровевших, чем выявленных заболевших
Популярное
фото/видео
В Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видео
В Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видео
В Харькове выпустились 24 офицера. Они стали специалистами по Bayraktar: видео
В Харькове выпустились 24 офицера. Они стали специалистами по Bayraktar: видео 20.11.21, 21:44
Astra Space запустила ракету с Аляски и сумела выйти на орбиту: видео ликования в ЦУПе
Astra Space запустила ракету с Аляски и сумела выйти на орбиту: видео ликования в ЦУПе 20.11.21, 19:06
Украина получила новые французские вертолеты для охраны границы с Беларусью: фото, видео
Украина получила новые французские вертолеты для охраны границы с Беларусью: фото, видео 20.11.21, 17:44
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 