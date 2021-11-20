В Австрии протестовали против локдауна и вакцинации: были стычки с полицией – фото, видео

В Австрии из-за резкого увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом решили ввести общенациональный локдаун для всего населения, включая вакцинированных и переболевших. Также правительство намерено с 1 февраля сделать обязательной вакцинацию. На фоне этого сегодня, 20 ноября, в Вене прошли протесты, передает австрийское издание Kurier.

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15 ноября в Австрии был введен жесткий локдаун для непривитых, которых просили выходить из дома только в случае крайней необходимости. С понедельника, 22 ноября, в стране вводится полный локдаун.

Всеобщий локдаун вводится на 10 дней, потом при необходимости его продлят, но не позднее 13 декабря для вакцинированных и переболевших ограничения будут сняты.

По данным полиции, сегодня на протесты вышли около 40 000 человек, большинство – без масок.

Журналисты сообщают, что ряд Telegram-каналов "подогревали настроение" протестующих перед митингом и призывали к насилию.

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Также СМИ сообщают, что один протестующий пытался вырвать из кобуры служебное оружие офицера. Еще правоохранителей забрасывали полными пивными банками. Полицейским пришлось применить перцовый баллончик.

По данным, доступным на портале Worldometers, по состоянию на 20 ноября от коронавируса в мире умерли 5 162 452 человека.

В Австрии за весь период пандемии ковидом заразились 1 042 571 человек, умерли – 11 993.

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