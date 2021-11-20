"Оргия насилия". В Нидерландах COVID-протест перерос в беспорядки, полиция стреляла

В Роттердаме протест против COVID-ограничений перерос в беспорядки. Полиции пришлось произвести предупредительные и прицельные выстрелы. Мэр города назвал произошедшее "оргией насилия", передает Reuters.

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В ходе беспорядков пострадали семь человек, более 20 арестованы. Толпы бунтовщиков жгли авто, запускали фейерверки и бросали камни в полицию вчера вечером.

Полиция ответила предупредительными выстрелами и водометами. "Полиция была вынуждена вытащить оружие и даже стрелять прицельно... Это была оргия насилия. Я не могу придумать другого способа описать это", – сказал мэр Ахмед Аббалеб.

Министр юстиции Ферд Грапперхаус назвал "отвратительным" насилие против полиции и пожарных: "Право на протест очень важно в нашем обществе, но то, что мы видели прошлой ночью, было просто преступным поведением".

Протестующие выступали против ограничений, которые предписывают заведениям общепита и продуктовым закрываться раньше 20:00, большинству людей перейти на удаленку, а также возвращают необходимость соблюдать дистанцию в полтора метра и не собираться дома группами более четырех человек.

16 ноября 2021-го СБУ сообщила о блокировке антиукраинской сети, которая, по версии ведомства, готовила госпереворот в стране под антивакцинаторскими лозунгами.

В этот же день прошли обыски у львовского противника вакцинации от коронавируса Остапа Стахива.

18 ноября суд арестовал Стахива на два месяца с альтернативой залога в размере почти 1 млн грн.

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Владислав Сердюк

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