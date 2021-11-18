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Суд арестовал одного из топ-антивакцинаторов Стахива с альтернативой 1 млн грн залога

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18.11.2021, 18:08
Суд арестовал одного из топ-антивакцинаторов Стахива с альтернативой 1 млн грн залога - Фото
Остап Стахив (скриншот видео)

Суд арестовал львовского противника вакцинации от коронавируса Остапа Стахива на два месяца с альтернативой залога в размере почти 1 млн грн. Об этом сообщает Zaxid.net.

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Сегодня, 18 ноября, Галицкий суд Львова удовлетворил ходатайство прокурора и избрал Стахиву меру пресечения в виде двух месяцев ареста с возможностью внесения 998 800 грн залога. Стахива подозревают в подготовке госпереворота в стране под антивакцинаторскими лозунгами.

По данным журналистов, суд по избранию меры пресечения длился более четырех часов. Прокурор просил об аресте Стахива на 60 суток с алтернативой 998 800 грн залога. Адвокат подозреваемого не соглашался с такой мерой пресечения, а также настаивал на том, что правоохранители якобы похитили его клиента из больницы в Закарпатье. Следователь предоставил суду справку медиков о том, что состояние Стахива позволяет ему участвовать в заседании.

Во время разговора с журналистами Стахив заявил, что у него есть семья в США, и он общается с Робертом-Фрэнсисом Кеннеди-младшим – одним из американских лидеров антивакцинаторов. Связи с Россией Стахив отрицал.

После заседания Стахив заявил, что будет подавать апелляцию.

СПРАВКА. Стахив – один из лидеров антивакцинаторского движения в Украине, он считает пандемию "выдумкой", выступает против вакцинации и карантинных ограничений. Также он призывал выходить на акцию противников вакцинации, которая состоялась в правительственном квартале Киева 3 ноября.
  • 16 ноября 2021-го СБУ сообщила о блокировке антиукраинской сети, которая, по версии ведомства, готовила госпереворот в стране под антивакцинаторскими лозунгами. 
  • В этот же день прошли обыски у львовского противника вакцинации от коронавируса Остапа Стахива. 

Читайте также: Апокалипсис сегодня. Откуда берутся, как и на кого работают украинские антипрививочники

Оксана Житнюк
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Львов арест залог антивакцинатор остап стахив
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