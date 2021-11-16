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"Антивакцинаторы" готовили госпереворот: заблокирована целая сеть, лидера взяли – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 16:47
Остап Стахив (Фото: скриншот из видео/Youtube)

Служба безопасности Украины сообщила о блокировке антиукраинской сети, которая, по версии ведомства, готовила госпереворот в стране под антивакцинаторскими лозунгами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Собеседник в правоохранительных органах уточнил LIGA.net, что лидером группы был львовский противник вакцинации Остап Стахив.

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По данным ведомства, сеть действовала в нескольких регионах Украины. Ее участники якобы призывали к насильственному изменению конституционного строя. В СБУ говорят, что, по предварительным данным следствия, действия сети "координировали российские кураторы".

СБУ сообщает, что подозреваемые подыскивали оружие и соучастников, чтобы захватить власть в регионах. Затем они якобы собирались создать собственные территориальные общины с "милицией" и "экономикой".

При обысках у подозреваемых изъяли доказательства финансирования из РФ, отмечает СБУ.

Лидеру "антивакцинаторов" Стахиву сообщили о подозрении по статье о свержение конституционного строя и захвате государственной власти. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. СБУ проводила следственные действия по этому делу во Львовской, Черниговской и Николаевской областях.

В комментарии также LIGA.net уточнили, что Стахива отвезли в суд для избрания меры пресечения.

СПРАВКА. Стахив – один из лидеров антивакцинаторского движения в Украине, он считает пандемию "выдумкой", выступает против вакцинации и карантинных ограничений. Также он призывал выходить на акцию противников вакцинации, которая состоялась в правительственном квартале Киева 3 ноября.

Читайте также: Апокалипсис сегодня. Откуда берутся, как и на кого работают украинские антипрививочники

Елизавета Кумбер, Марк Сировой
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сбу обыски антивакцинатор остап стахив
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