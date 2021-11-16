"Антивакцинаторы" готовили госпереворот: заблокирована целая сеть, лидера взяли – СБУ
Служба безопасности Украины сообщила о блокировке антиукраинской сети, которая, по версии ведомства, готовила госпереворот в стране под антивакцинаторскими лозунгами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Собеседник в правоохранительных органах уточнил LIGA.net, что лидером группы был львовский противник вакцинации Остап Стахив.
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По данным ведомства, сеть действовала в нескольких регионах Украины. Ее участники якобы призывали к насильственному изменению конституционного строя. В СБУ говорят, что, по предварительным данным следствия, действия сети "координировали российские кураторы".
СБУ сообщает, что подозреваемые подыскивали оружие и соучастников, чтобы захватить власть в регионах. Затем они якобы собирались создать собственные территориальные общины с "милицией" и "экономикой".
При обысках у подозреваемых изъяли доказательства финансирования из РФ, отмечает СБУ.
Лидеру "антивакцинаторов" Стахиву сообщили о подозрении по статье о свержение конституционного строя и захвате государственной власти. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. СБУ проводила следственные действия по этому делу во Львовской, Черниговской и Николаевской областях.
В комментарии также LIGA.net уточнили, что Стахива отвезли в суд для избрания меры пресечения.
- 3 ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации и карантинных ограничений, а также сторонников различных теорий заговора. Сообщалось, что к организации акции может быть причастен пророссийский политик из Молдовы.
- Сегодня сообщалось, что СБУ провела обыски у Стахива.
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