СБУ пришла с обысками к одному из топ-антивакцинаторов Украины

Служба безопасности Украины проводит обыски у львовского противника вакцинации от коронавируса Остапа Стахива. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

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Информация об обысках у Стахива начала появляться сегодня во львовских пабликах и группах в соцсетях. Собеседник LIGA.net подтвердил факт обысков, но пока деталей не раскрывает.

На кадрах в соцсетях видно сотрудников СБУ в касках и людей, которые пришли поддержать Стахива.

Стахив – один из лидеров антивакцинаторского движения в Украине, он считает пандемию "выдумкой", выступает против вакцинации и карантинных ограничений. Также он призывал выходить на акцию противников вакцинации, которая состоялась в правительственном портале Киева 3 ноября.

В Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников. Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией: у трех категорий работников есть время до 9 декабря, чтобы привиться.

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Марк Сировой

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