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СБУ пришла с обысками к одному из топ-антивакцинаторов Украины

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 14:20
СБУ пришла с обысками к одному из топ-антивакцинаторов Украины - Фото
Остап Стахив (скриншот видео)

Служба безопасности Украины проводит обыски у львовского противника вакцинации от коронавируса Остапа Стахива. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

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Информация об обысках у Стахива начала появляться сегодня во львовских пабликах и группах в соцсетях. Собеседник LIGA.net подтвердил факт обысков, но пока деталей не раскрывает.

На кадрах в соцсетях видно сотрудников СБУ в касках и людей, которые пришли поддержать Стахива.

СБУ пришла с обысками к одному из топ-антивакцинаторов Украины

Стахив – один из лидеров антивакцинаторского движения в Украине, он считает пандемию "выдумкой", выступает против вакцинации и карантинных ограничений. Также он призывал выходить на акцию противников вакцинации, которая состоялась в правительственном портале Киева 3 ноября.

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Марк Сировой
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