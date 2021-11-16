СБУ пришла с обысками к одному из топ-антивакцинаторов Украины
Служба безопасности Украины проводит обыски у львовского противника вакцинации от коронавируса Остапа Стахива. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Информация об обысках у Стахива начала появляться сегодня во львовских пабликах и группах в соцсетях. Собеседник LIGA.net подтвердил факт обысков, но пока деталей не раскрывает.
На кадрах в соцсетях видно сотрудников СБУ в касках и людей, которые пришли поддержать Стахива.
Стахив – один из лидеров антивакцинаторского движения в Украине, он считает пандемию "выдумкой", выступает против вакцинации и карантинных ограничений. Также он призывал выходить на акцию противников вакцинации, которая состоялась в правительственном портале Киева 3 ноября.
- 3 ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации и карантинных ограничений, а также сторонников различных теорий заговора. Сообщалось, что к организации акции может быть причастен пророссийский политик из Молдовы.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и родными погибших от COVID-19. Он заявлял, что вакцины от коронавируса спасают одну жизнь в Украине каждые шесть минут. По его словам, ускорение темпов вакцинации помогло вывести на плато госпитализации.
- В Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников. Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией: у трех категорий работников есть время до 9 декабря, чтобы привиться.
Читайте также: В Днепре задержан врач, получал до 75 000 грн в день за фейковые COVID-сертификаты – СБУ
Комментарии