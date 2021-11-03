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К акции антивакцинаторов в Киеве может иметь отношение пророссийский политик из Молдовы

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 21:22
К акции антивакцинаторов в Киеве может иметь отношение пророссийский политик из Молдовы - Фото
Вячеслав Валько (скриншот с видео)

На сегодняшнем митинге противников вакцинации в Киеве были замечены символика и плакаты организации гражданина Молдовы Вячеслава Валько, который в 2014 году баллотировался в парламент Молдовы от пророссийской партии, а сейчас активно занимается распространением фейков о коронавирусе и вакцинации от него, а также поддерживает антивакцинаторские инициативы в Украине.

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Валько в своей антивакцинаторской активности использует Facebook-аккаунт под названием Terra Freedom и Telegram-канал с таким же названием.

В Facebook Валько рассказывает, например, о том, что у вакцинированных "наблюдаются проблемы с психикой", что они все умрут от прививки, а также о "ковид-фашизме в Киеве", называя "неофашистом" министра здравоохранения Виктора Ляшко. При этом молдаванин активно анонсирует акции антивакцинаторов в Украине, призывая украинцев принимать в них участие.

К акции антивакцинаторов в Киеве может иметь отношение пророссийский политик из Молдовы

К акции антивакцинаторов в Киеве может иметь отношение пророссийский политик из Молдовы

В Telegram-канале Terra Freedom также публикуются фейки о признанных в мире вакцинах; о том, что ковид-сертификаты в Украине якобы проверяют прямо на улицах у прохожих; и что вакцинированные от коронавируса сталкиваются с "агрессивными видами рака". При этом критики российской вакцины "Спутник-5" в канале нет.

К акции антивакцинаторов в Киеве может иметь отношение пророссийский политик из Молдовы

В 2014 году Валько баллотировался в парламент Молдовы от партии "Выбор Молдовы – Таможенный Союз", которая выступала за дружбу с Россией.

О деятеле из Молдовы написал также советник вице-спикера Верховной Рады Павел Булгак.

"Анализ сообщений группы (Terra Freedom, – ред.) показывает, что так называемая "организация сопротивления" системно работает на дискредитацию мер по противодействию COVID-19 и вакцинации в Молдове, Украине, странах Балтии", – написал Булгак в своем Facebook.

К акции антивакцинаторов в Киеве может иметь отношение пророссийский политик из Молдовы

Фейки Валько о коронавирусе разоблачал voxukraine

На сегодняшнем митинге в Киеве действительно использовались плакаты с символикой этой группы. Такие же материалы использовались на антивакцинаторских акциях в Молдове.

К акции антивакцинаторов в Киеве может иметь отношение пророссийский политик из Молдовы

К акции антивакцинаторов в Киеве может иметь отношение пророссийский политик из Молдовы

Ранее СНБО заявлял, что Россия проводит в Украине антивакинаторскую операцию. 

  • Сегодня на фоне сильнейшей волны эпидемии COVID-19 в центре Киева собрались на протест противники вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонники разнообразных идей, что "пандемия – это заговор". Они блокировали дороги в центре столицы, из-за чего образовались пробки. 
  • В столичной полиции заявили, что митинг противников вакцинации под Верховной Радой прошел без нарушений. 
Вадим Ребрина
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вакцинация акция коронавирус вячеслав валько
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