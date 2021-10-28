СНБО назвал Telegram-каналы, которые проводят антивакцинаторскую операцию против украинцев

Ряд украинских политических Telegram-каналов, "которые связаны с РФ", проводят информационную операцию, направленную на снижение уровня вакцинации среди украинцев. Об этом говорится в отчете Совета национальной безопасности и обороны.

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Установлено, что деструктивные нарративы о вакцинации продвигают такие ресурсы, как Картель, Крокодил, Сплетница, Kostnews. Также СНБО обращает внимание на пропагандистские Эхо Москвы и ТАСС, которые создают образ успешной вакцинации в РФ "Спутником".

Приводят пример, что Сплетница ссылается на сайт InfoWars, принадлежащий известному американскому конспирологу Алексу Джонсу. Он также является сторонником президента РФ Владимира Путина.

При этом российские и пророссийские каналы, направленные на жителей ОРДЛО и РФ, призывают вакцинироваться. В Украине же транслируют, что это "принуждение" и "нарушение прав людей".

Кроме того, 19 октября представители УПЦ МП, по информации СНБО, провели под Верховной Радой митинг против вакцинации. Однако направленные на аудиторию РФ информационные ресурсы РПЦ, которой подчиняется УПЦ МП, наоборот призывают прививаться и развенчивают мифы о вакцинации.

В августе 2021-го Facebook остановил кампанию против вакцинации, которой управляли из России.

В сентябре YouTube объявил о намерении удалять фейки о вакцинах.

Сегодня главный санврач Игорь Кузин призвал не верить в фейки о вакцинации, среди которых – выдумки о том, что прививка якобы приводит к бесплодию или влияет на ДНК.

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Владислава Михайленко

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