UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СНБО назвал Telegram-каналы, которые проводят антивакцинаторскую операцию против украинцев

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 18:13
СНБО назвал Telegram-каналы, которые проводят антивакцинаторскую операцию против украинцев - Фото
Заседание СНБО (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Ряд украинских политических Telegram-каналов, "которые связаны с РФ", проводят информационную операцию, направленную на снижение уровня вакцинации среди украинцев. Об этом говорится в отчете Совета национальной безопасности и обороны. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Установлено, что деструктивные нарративы о вакцинации продвигают такие ресурсы, как Картель, Крокодил, Сплетница, Kostnews. Также СНБО обращает внимание на пропагандистские Эхо Москвы и ТАСС, которые создают образ успешной вакцинации в РФ "Спутником".

СНБО назвал Telegram-каналы, которые проводят антивакцинаторскую операцию против украинцев

Приводят пример, что Сплетница ссылается на сайт InfoWars, принадлежащий известному американскому конспирологу Алексу Джонсу. Он также является сторонником президента РФ Владимира Путина.

СНБО назвал Telegram-каналы, которые проводят антивакцинаторскую операцию против украинцев

При этом российские и пророссийские каналы, направленные на жителей ОРДЛО и РФ, призывают вакцинироваться. В Украине же транслируют, что это "принуждение" и "нарушение прав людей".

Кроме того, 19 октября представители УПЦ МП, по информации СНБО, провели под Верховной Радой митинг против вакцинации. Однако направленные на аудиторию РФ информационные ресурсы РПЦ, которой подчиняется УПЦ МП, наоборот призывают прививаться и развенчивают мифы о вакцинации.

СНБО назвал Telegram-каналы, которые проводят антивакцинаторскую операцию против украинцев

  • В августе 2021-го Facebook остановил кампанию против вакцинации, которой управляли из России.
  • В сентябре YouTube объявил о намерении удалять фейки о вакцинах.
  • Сегодня главный санврач Игорь Кузин призвал не верить в фейки о вакцинации, среди которых – выдумки о том, что прививка якобы приводит к бесплодию или влияет на ДНК. 

Читайте также: "Вакцины превращают в шимпанзе". Как Россия пытается сорвать вакцинацию в Украине и мире

Владислава Михайленко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дезинформация вакцинация вакцина снбо коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 