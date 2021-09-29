YouTube будет удалять видео с дезинформацией о любых вакцинах, не только от COVID

Видеохостинг YouTube объявил о намерении удалять видеоролики, в которых распространяется ложная информация обо всех вакцинах, а не только от COVID-19. Об этом сообщается в блоге YouTube.

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Компания отмечает, что в последнее время ложные заявления о вакцинах против коронавируса перерастают в дезинформацию о вакцинах в целом. "Сейчас мы находимся на этапе, когда более важно, чем когда-либо, расширить работу, начатую с COVID-19, на другие вакцины", – сказано в сообщении.

Блокировать видео с фейками о вакцинах от коронавируса хостинг начал в октябре 2020 года.

Сейчас YouTube вносит изменения в свою политику. Будет блокироваться контент с ложными утверждениями о том, что одобренные вакцины опасны и вызывают хронические последствия для здоровья, или что они не снижают передачу или заражение заболеваниями. Также будут удалены ролики, содержащие дезинформацию о веществах из состава вакцин.

"Это может включать контент, в котором ложно говорится, что одобренные вакцины вызывают аутизм, рак или бесплодие или что вещества в вакцинах могут помогать отслеживать вакцинированных. Наша политика распространяется не только на конкретные плановые прививки, например, от кори или гепатита B, но также на общие положения о вакцинах", – говорится в сообщении.

Видеохостинг говорит, что перед принятием этого решения консультировался с международными организациями здравоохранения и экспертами.

Изменения в политике YouTube вступают в силу сегодня.

При этом могут быть сделаны исключения. Разрешено будет публиковать материалы о политике в отношении вакцин, новых испытаниях вакцин и исторических успехах или неудачах вакцин. Личные отзывы о вакцинах также будут разрешены, если видео не нарушает другие принципы сообщества и канал не демонстрирует тенденцию к нерешительности в отношении вакцин.

1 сентября в США от осложнений, вызванных коронавирусом, умер бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил, считавший себя "первым, кто назвал COVID-19 теорией заговора".

14 сентября в Израиле от COVID-19 умер лидер местных противников вакцинации от коронавируса Хай Шаулян.

15 сентября в США от осложнений, связанных с COVID-19, умер консервативный радиоведущий и пастор Роберт "Боб" Эньярт, который отказался вакцинироваться от коронавируса.

Вадим Ребрина

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