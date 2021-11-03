В Киеве полиция не нашла нарушений на акции антивакцинаторов. В Запорожье задержаны пятеро

В столичной полиции заявили, что митинг противников вакцинации под Верховной Радой прошел без нарушений. На аналогичном митинге в Запорожье правоохранители за нарушение карантина задержали пять человек.

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Акция антивакцинаторов в Киеве завершилась. "Правонарушения не выявлены", – сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В акции, судя по видео с места событий, приняли участие несколько тысяч человек. Все они были без масок, социальная дистанция не соблюдалась. От людей в масках, замеченных на митинге или рядом с ним, участники акции агрессивно требовали снять "намордники".

При этом в Запорожье, судя по видео полиции, в митинге противников прививок возле Запорожской ОГА приняли участие не больше сотни людей. Большинство их них также были без масок и не соблюдали дистанцию.

Полиция за нарушение карантина задержала пятерых участников. Четверо из них доставлены в территориальное подразделение полиции, один – в лечебное учреждение, сообщили в пресс-службе полиции области.

Правоохранители сначала предупредили нарушителей об административной ответственности. Однако пятеро участников акции отказались выполнять законные требования полицейских, поэтому были задержаны.

"Во время задержания один из мужчин упал на землю. Сотрудники полиции оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую. С целью диагностирования травм пострадавшего направили в лечебное учреждение", – сказано в сообщении.

При этом начальник ГУНП в Запорожской области назначил служебное расследование законности действий его подчиненных.

Сегодня на фоне сильнейшей волны эпидемии COVID-19 в центре Киева собрались на протест противники вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонники разнообразных идей, что "пандемия – это заговор". Они блокировали дороги в центре столицы, из-за чего образовались пробки.

Вадим Ребрина

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