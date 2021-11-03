UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве полиция не нашла нарушений на акции антивакцинаторов. В Запорожье задержаны пятеро

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 17:24
В Киеве полиция не нашла нарушений на акции антивакцинаторов. В Запорожье задержаны пятеро - Фото
Акция антивакцинаторов в Киеве (скриншот с видео)

В столичной полиции заявили, что митинг противников вакцинации под Верховной Радой прошел без нарушений. На аналогичном митинге в Запорожье правоохранители за нарушение карантина задержали пять человек.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Акция антивакцинаторов в Киеве завершилась. "Правонарушения не выявлены", – сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В акции, судя по видео с места событий, приняли участие несколько тысяч человек. Все они были без масок, социальная дистанция не соблюдалась. От людей в масках, замеченных на митинге или рядом с ним, участники акции агрессивно требовали снять "намордники".

При этом в Запорожье, судя по видео полиции, в митинге противников прививок возле Запорожской ОГА приняли участие не больше сотни людей. Большинство их них также были без масок и не соблюдали дистанцию.

Полиция за нарушение карантина задержала пятерых участников. Четверо из них доставлены в территориальное подразделение полиции, один – в лечебное учреждение, сообщили в пресс-службе полиции области.

Правоохранители сначала предупредили нарушителей об административной ответственности. Однако пятеро участников акции отказались выполнять законные требования полицейских, поэтому были задержаны.

"Во время задержания один из мужчин упал на землю. Сотрудники полиции оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую. С целью диагностирования травм пострадавшего направили в лечебное учреждение", – сказано в сообщении.

При этом начальник ГУНП в Запорожской области назначил служебное расследование законности действий его подчиненных.

  • Сегодня на фоне сильнейшей волны эпидемии COVID-19 в центре Киева собрались на протест противники вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонники разнообразных идей, что "пандемия – это заговор". Они блокировали дороги в центре столицы, из-за чего образовались пробки. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация акция карантин конспирология коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 