Доза Pfizer после одной или двух доз CoronaVac – что будет: исследование из Таиланда

Сыворотка крови после смешанной схемы вакцинации, когда первая доза была препаратом CoronaVac (Sinovac), а вторая — Comirnaty (Pfizer), более эффективно нейтрализовала как исходный "уханьский" штамм коронавируса, так и все последующие штаммы, чем сыворотка получателей двух доз CoronaVac. Об этом в препринте исследования на medRxiv пишут ученые из Таиланда.

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В августе 2021 года Таиланд, до того прививавший своих граждан CoronaVac и AstraZeneca, импортировал партию Pfizer. Первыми ее получили медики: либо две дозы с интервалом в три недели, либо третьей (бустерной) дозой для получивших ранее две дозы CoronaVac, либо как второй дозой для привитых одной дозой CoronaVac или AstraZeneca.

Исследование показало, что смешанные схемы CoronaVac→Pfizer вызвали более высокий ответ антител и нейтрализующую их активность, чем две дозы CoronaVac. Эффективность предотвращения COVID-19 с симптомами при этом, утверждают авторы, колебалась в пределах 65–83%.

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Общая иммунная реакция антителами на схему CoronaVac→Pfizer была сопоставима с реакцией после двух доз Pfizer.

Сравнение интервалов между дозами CoronaVac и Pfizer показало, что более длинный интервал дает более высокий уровень антител и сильную нейтрализацию против альфа- и бета-штамма.

Авторы подчеркивают, что хотя уровни антител сами по себе не коррелируют напрямую с уровнями защиты, исследования показывают, что более высокие уровни связаны с более низким риском развития симптомов COVID-19.

Вывод исследователей: смешанная схема CoronaVac→Pfizer может использоваться в качестве альтернативной в странах, где есть нехватка вакцин, и у лиц, которые испытывали сильные побочные эффекты после CoronaVac.

Ученые призвали провести дальнейшие исследования реакций клеточного иммунитета после смешанной схемы.

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Евгений Пилипенко

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