Хорошие новости. мРНК-вакцина против болезни Лайма сделала жертв "несъедобными" для клещей

Американские ученые разработали и проверяют пока на доклинической стадии мРНК-вакцину, способную предотвращать заражение болезнью Лайма и, возможно, другими инфекциям, которые переносятся со слюной клещей. Промежуточный результат – успех, пишут авторы из Йельской школы медицины в Science Translational Medicine.

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Они взяли на вооружение факт, что у некоторых животных, которых часто кусают клещи, может развиваться "иммунитет" против укуса, когда в его месте очень быстро начинается воспаление. Это мешает клещам "удобно" питаться, из-за чего они сползают с такой "невкусной" жертвы.

Был проанализирован состав слюны клеща Ixodes scapularis, затем выделены 19 основных белков-иммуногенов из нее. мРНК-вакцину 19ISP, которая кодирует производство такого коктейля белков, вводили 16 морским свинкам (13 других особей были контрольной группой).

Когда на них "спускали" зараженных клещей, у животных при укусе оперативно развивалось круговое покраснение кожи – эритема. Иммунитет срабатывал быстро, и в течение двух суток клещи стали отсоединяться; часть из них при этом не успевала занести жертве боррелии (в среднем на заражение уходит ~36 ч непрерывного питания клеща).

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Через 96 часов до 80% всех клещей перестали "вгрызаться" в кожу свинок. В то же время только 20% из членистоногих опали с тела невакцинированных морских свинок в течение четырех суток. Привитые животные значительно реже заболевали болезнью Лайма.

СПРАВКА. Болезнь Лайма ( . Болезнь Лайма ( клещевой боррелиоз ) – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia, которые переносят иксодовые клещи и оленьи кровососки при укусе. Опасна тем, что развивается поначалу незаметно, и лечить ее приходится по факту обнаружения. Инкубационный период – 2-30 дней. В большинстве случаев излечивается антибиотиками, если лечение начато вовремя. На "поздней стадии" боррелиоз трудноизлечим, может закончиться инвалидностью или смертью. Существуют вакцины против клещевого энцефалита, но не боррелиоза. Советы , как не заразиться, и еще одни

Результат: в группе привитых никто не заболел, в контрольной – 46% животных получили инфекцию. Авторы напоминают, что с одним укусом клеща можно заразиться несколькими инфекциями одновременно.

Разработчики также рассчитывают, что в будущем вакцинированные люди смогут быстро замечать присосавшегося клеща из-за появления сильного покраснения: оно развилось у привитых морских свинок в течение 18 ч. У контрольной группы никакой эритемы не было. Идут проверки, как вакцина работает на других животных.

Это исследование удостоилось обложки нового номера журнала:

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Евгений Пилипенко

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