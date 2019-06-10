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10.06.2019, 15:52

Как уберечься от клещей и чем они опасны: инфографика

Как уберечься от клещей и чем они опасны: инфографика - Фото
Фото: pixabay.com

Минздрав дал ряд рекомендаций, как уберечься от клещей и что делать, если он все-таки укусил

Пики активности клещей приходятся на апрель-май и август-сентябрь каждого года. Не все, но некоторые клещи переносят возбудителей заболеваний, например клещевой боррелиоз, вирусный энцефалит, марсельскую лихорадку и прочее. В связи с этим Минздав дал ряд инструкций, как уберечься от укуса клещей и что делать, если он все-таки укусил.

Клещ присасывается в течение 15-20 минут, выделяя анестезирующую жидкость и делая укус безболезненным. Клещ может держаться на теле человека или животного до 12 суток. Взрослых клещей, которые присосались, замечают через 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, сам клещ увеличивается в размерах.

Минздрав сообщает, чтобы избежать укусов клещей необходимо, выбираясь на природу, надевать светлую однотонную одежду длинными рукавами, кепку, панамку, косынку и тому подобное. Каждый пару часов необходимо осматривать себя и детей, чтобы обнаружить клещей.

Место для привалов на природе нужно освободить от сухой травы, хвороста в радиусе 20-25 м. Вернувшись домой, необходимо снять, осмотреть одежду, постирать ее и погладить, а также осмотреть вещи, которые брали с собой.

Если на природу брали домашнее животное – его также нужно тщательно осмотреть.

Рекомендуется также использовать специальные средств, чаще всего это аэрозоли, которые отпугивают клещей.

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В случае обнаружения клеща на теле нужно сразу обратиться в медпункт. Если это невозможно, в Минздраве рекомендуют самостоятельно извлечь клеща. "Медленно вытяните вместе с хоботком, расшатывая его пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить ближе всего к коже человека. После удаления клеща смажьте ранку антисептическим раствором. Если осталась часть клеща, ее удаляют стерильной иглой", - сообщают в ведомстве.

Ранее сегодня и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, почему загар вреден и как эффективно защищаться от ультрафиолета.

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Теги: клещ, минздрав
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