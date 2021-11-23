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МОЗ продлил контракт с Pfizer на 2022-23 года. Украина получит еще 50 млн доз вакцины

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 12:14
МОЗ продлил контракт с Pfizer на 2022-23 года. Украина получит еще 50 млн доз вакцины - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украина продлила контракт с американской компанией Pfizer на два года, будет поставлено 50 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

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"Минздрав продлил контракт с компанией Pfizer на поставку вакцин от COVID-19 на 2022 и 2023 года с четкими сроками поставок этих вакцин", – сказал Ляшко.

По его словам, в течение этих двух лет Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно. Вакцину будут использовать для дополнительных прививок в случае соответствующих рекомендаций национальной группы экспертов по иммунопрофилактике.

Сейчас в Украине используют мРНК-вакцины Pfizer и Moderna, инактивированную CoronaVac и векторную AstraZeneca.

Ляшко напомнил, что в Украине после первой дозы одной мРНК-вакцины (например, Pfizer) можно получить вторую дозу другой мРНК-вакциной (Moderna).

Также вторую дозу мРНК-вакциной можно получить после первой дозы векторной AstraZeneca. Смешивать CoronaVaс с другими вакцинами пока не рекомендуется, отметил глава МОЗ.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко минздрав вакцина контракт коронавирус COVID-19 Pfizer
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