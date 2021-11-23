МОЗ продлил контракт с Pfizer на 2022-23 года. Украина получит еще 50 млн доз вакцины

Украина продлила контракт с американской компанией Pfizer на два года, будет поставлено 50 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Минздрав продлил контракт с компанией Pfizer на поставку вакцин от COVID-19 на 2022 и 2023 года с четкими сроками поставок этих вакцин", – сказал Ляшко.

По его словам, в течение этих двух лет Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно. Вакцину будут использовать для дополнительных прививок в случае соответствующих рекомендаций национальной группы экспертов по иммунопрофилактике.

Сейчас в Украине используют мРНК-вакцины Pfizer и Moderna, инактивированную CoronaVac и векторную AstraZeneca.

Ляшко напомнил, что в Украине после первой дозы одной мРНК-вакцины (например, Pfizer) можно получить вторую дозу другой мРНК-вакциной (Moderna).

Также вторую дозу мРНК-вакциной можно получить после первой дозы векторной AstraZeneca. Смешивать CoronaVaс с другими вакцинами пока не рекомендуется, отметил глава МОЗ.

Также МОЗ сообщил LIGA.net , какие вакцины сейчас есть в Украине, сколько доз и когда истекает срок годности.

, какие вакцины сейчас есть в Украине, сколько доз и когда истекает срок годности. На утро 23 ноября в Украине более 10 млн человек вакцинировали от коронавируса двумя дозами.

Читайте также: Бустер после курса CoronaVac. Что дала третья доза этой же вакциной, Pfizer и AstraZeneca

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.